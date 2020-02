La cantante gallese Duffy, dopo molti anni di assenza dal mondo dello spettacolo, ha deciso di spiegare che cosa l'ha spinta ad allontanarsi per così tanto tempo dalle scene musicali, nonostante il successo conquistato. Per mettersi in contatto con i suoi fan, l'artista 35enne ha scelto di usare Instagram, famoso social network, per postare un lungo e toccante messaggio in cui ha confessato di essere stata drogata, rapita e stuprata per giorni.

Chi è Duffy

Duffy, di origini gallesi, è nata nel 1984 ed ha acquisito una notevole notorietà dopo la pubblicazione del suo singolo Mercy nel 2008.

Ha pubblicato anche due album, Rockferry nel 2008, ed Endlessly nel 2010. Ad oggi è considerata una delle maggiori esponenti del soul bianco. È famosa per essere una cantante, una compositrice e un'attrice. Sappiamo che Duffy ha sviluppato un profondo amore per la musica quando era ancora adolescente, infatti ha iniziato a cantare all'età di 15 anni.

Per quanto riguarda il mondo del cinema, è stata protagonista del film drammatico Patagonia e ha ricoperto un ruolo, anche dal punto di vista musicale, in Legend: infatti si è occupata della colonna sonora.

La confessione dopo anni di silenzio

Nella giornata di ieri, in un post molto delicato pubblicato su Instagram, Duffy ha deciso di aprire il suo cuore ai fan e di raccontare una sua dolorosissima esperienza. È stato proprio questo evento traumatico a spingerla ad allontanarsi dalla notorietà, in quanto ha trascorso anni carichi di sofferenza. La cantante ha affermato di aver pensato più volte di scrivere un post per spiegare l'accaduto e di aver anche provato ad immaginare come si sarebbe sentita dopo averlo fatto.

Ha rivelato di essere consapevole che molti suoi fan erano rimasti turbati dalla sua scomparsa, soprattutto perché non ne conoscevano il motivo, ma che ha trovato la forza di parlarne solo dopo essere stata contattata da un giornalista la scorsa estate.

Essendo una cantante, il suo mezzo di liberazione è sicuramente la voce, ma ha dichiarato di non aver mai voluto sfogare la propria sofferenza tramite il canto perché per lei era impossibile cantare con il cuore ridotto a pezzi e distrutto dal dolore.

Inoltre non voleva mostrare agli altri l'enorme tristezza presente nei suoi occhi. Duffy ha proseguito dicendo di essere stata drogata, rapita e stuprata per diversi giorni, ma di essere riuscita a riprendersi e a sentirsi di nuovo al sicuro. Ha poi concluso il suo post ringraziando i suoi fan per essere stati suoi amici ed averla supportata con gentilezza nel corso degli anni.

In attesa dell'intervista rivelazione

Le dichiarazioni di Duffy non sono finite qui. Infatti la giovane donna ha affermato di aver rilasciato anche un'intervista che verrà pubblicata nell'arco delle prossime settimane. In questa intervista fornirà maggiori dettagli su ciò che le è accaduto e su come è riuscita ad affrontare tutto il suo dolore, rispondendo alle domande dei suoi fan.