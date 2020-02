La trama degli ultimi episodi di Un posto al sole ha portato in scena la dolorosa separazione tra Filippo e Serena. I due giovani, dopo mille discussioni, si sono infatti allontanati in seguito al tradimento del Sartori e alle successive rimostranze della moglie. Stando alle anticipazioni rilasciate dalla rete, pare che anche gli episodi in onda da lunedì 9 a venerdì 13 marzo si concentreranno sulla sofferta separazione tra i genitori della piccola Irene. Nonostante la palese volontà di Filippo di ricostruire il rapporto con la moglie, sembra infatti che la relazione tra i due si avvierà verso un'inevitabile fine.

Anticipazioni Un posto al sole: Filippo Sartori incontra la misteriosa Cristiana

Gli spoiler relativi alla prossime vicende che riguarderanno Serena e Filippo si concentrano su una dolorosa decisione della Cirillo. La donna, sempre più pressata dal serrato corteggiamento di Leonardo, pare infatti che si rivolgerà a Niko. Spetterà infatti al giovane avvocato l'arduo compito di trovare un compromesso tra gli ormai ex coniugi Sartori. La scelta di Serena di porre fine al matrimonio con Filippo non sarà accolta positivamente dall'imprenditore che sconfortato dai recenti avvenimenti deciderà di dare un ultimatum alla donna.

Nel frattempo, la Cirillo continuerà a confrontarsi con Leonardo che consiglierà alla giovane di non lasciarsi condizionare dalle parole di Filippo. Proprio il Sartori, infine, farà un inaspettato incontro che potrebbe cambiare la sua vita. L'imprenditore conoscerà infatti Cristiana, una giovane donne con la quale instaurerà fin da subito un rapporto di amicizia. La fiducia tra i due sarà così immediata da spingere l'uomo ad offrire a Cristiana il ruolo di skipper lasciato scoperto da Leonardo.

Marina Giordano non si rassegna al destino di Fabrizio

In attesa di scoprire se la relazione tra i coniugi Sartori può considerarsi archiviata, le anticipazioni relative ai prossimi episodi di Un posto al sole si concentrano anche sul personaggio di Marina Giordano. La donna, grazie all'immancabile sostegno di Roberto, si mostrerà sempre più decisa ad aiutare Fabrizio. Anche quando l'uomo sembrerà pronto ad accettare l'idea di rimanere in carcere, Marina non si perderà d'animo e si dirà pronta a mettere in campo tutte le sue conoscenze pur di aiutare Rosato.

Infine anche negli episodi in onda dal 9 al 13 marzo ci sarà spazio per una storyline dai toni decisamente più distesi e goliardici. In questo contesto rientra la trama che riguarderà Vittorio e Guido. Il ragazzo, ormai esasperato dalle continue intromissioni del padre nella sua vita privata, si dirà infatti convinto di voler lasciare la sua abitazione per trasferirsi definitivamente nel seminterrato.