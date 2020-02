Venerdì 31 gennaio è andata in onda l'ottava puntata del Grande Fratello Vip 4. Ancora una volta le nomination sono state il punto cruciale del reality-show di Canale 5. Fabio Testi ha nominato Barbara Alberti, ma a non passare inosservata è la spiegazione che l'attore ha dato in confessionale. Secondo l'inquilino della Casa più spiata d'Italia, l'intellettuale usufruirebbe di alcuni privilegi che gli altri concorrenti non hanno.

Barbara Alberti la scorsa settimana aveva fatto capire di volere abbandonare il gioco, perché non riusciva più a sopportare il peso delle nomination.

Prima della sesta puntata la 76enne umbra aveva affrontato l'argomento proprio con Alfonso Signorini ed era intenzionata a ritirarsi. Durante la sesta puntata la scrittrice è ritornata sui suoi passi, ammettendo di voler proseguire la sua avventura all'interno del GF.

La stoccata di Fabio Testi al GF

Barbara Alberti la scorsa settimana ha lasciato momentaneamente la Casa del Grande Fratello Vip 4 per effettuare degli esami clinici. A causa del futuro incerto della scrittrice nel reality-show, la produzione aveva deciso di annullare il televoto nel quale era coinvolta anche la Alberti.

Proprio questa decisione sarebbe stata maldigerita da Fabio Testi, ma anche dal popolo del web. Durante l'ottava puntata l'attore ha rivelato in confessionale che, secondo lui, la Alberti gode di priviligi rispetto agli altri concorrenti. Testi non si è affatto riferito al fatto che, ad esempio, dorma in stanza da sola, ma ha lanciato un accusa ben precisa. "Nomino Barbara perché secondo me ha avuto un trattamento che per noi è un po' diverso da come è stato fatto per tutti gli altri concorrenti".

Secondo il gieffino era stato giusto annullare il televoto che coinvolgeva la Alberti, ma dal momento che lei è ritornata in gioco avrebbe avuto più senso riprendere da quelle nomination.

Fabio Testi prima di lasciare il confessionale, ha concluso: "Sono state annullate le votazioni e allora le riprendiamo come erano rimaste".

La replica di Alfonso Signorini

Alle parole di Fabio Testi, Alfonso Signorini ha immediatamente replicato.

Il conduttore del Grande Fratello Vip 4 ha compreso appieno il motivo della nomination da parte dell'attore, tuttavia ha spezzato una lancia a favore degli autori del reality-show di Canale 5. Per il conduttore del programma, infatti, il fatto che la Alberti dorma in una stanza separata dagli altri concorrenti è solo una forma di rispetto nei confronti di una donna di 76 anni.

Per quanto riguarda la vicenda che ha visto uscire e poi rientrare nella casa Barbara Alberti, Alfonso Signorini ha precisato che non è stato un escamotage per eludere il televoto: "Doveva fare dei controlli medici. Abbiamo dovuto sospendere le nomination proprio perché lei ha avuto questi problemi".