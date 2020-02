Giovedì 30 gennaio, sulla ABC, è andato in onda il secondo episodio della terza stagione di Station 19. La puntata è stata inaspettatamente teatro di un clamoroso colpo di scena che ha coinvolto il personaggio di Ryan Tanner. Il poliziotto, dopo aver confessato ad Andy Herrera i suoi sentimenti, è stato infatti vittima di un colpo d'arma da fuoco. Dopo aver trascorso un pomeriggio in compagnia del piccolo Milo, il bambino ha infatti impugnato la pistola della madre e ha aperto il fuoco contro il migliore amico della Herrera.

La 3x02 si è quindi conclusa con il poliziotto gravemente ferito e con Andy alla disperata ricerca d'aiuto.

Pruitt Herrera affronta una colossale perdita

A pochi giorni dalla messa in onda dell'incredibile cliffhanger che ha coinvolto Ryan Tanner, la ABC ha rilasciato il promo ufficiale della 3x03 di Station 19. La puntata, intitolata "Eulogy ", si focalizzerà - come facilmente prevedibile - sulle critiche condizioni di salute del poliziotto. Il breve trailer mostra infatti Andy Herrera effettuare un massaggio cardiaco, nel disperato tentativo di rianimare Ryan.

Poco dopo, il video si sposta sull'immagine di un elettrocardiogramma piatto che non sembra anticipare niente di positivo. Il promo si conclude con Andy che, terrorizzata, abbraccia il bambino reo di aver inconsapevolmente ferito il poliziotto.Se il trailer sembra non anticipare nulla di positivo; la trama del terzo episodio di Station 19 fornisce spunti ancor più preoccupanti. Come recita la breve sinossi, infatti, pare infatti che Pruitt Herrera sarà costretto a fare i conti con una "colossale" perdita.

Andy, invece, si rifiuterà di affrontare il suo dolore e dedicherà tutte le sue energie al lavoro.

Crossover Grey's Anatomy e Station 19: Jackson Avery torna alla caserma 19

In attesa di scoprire se Ryan Tanner sopravviverà alla sfida più difficile della sua giovane vita, la trama del terzo episodio di Station 19 si focalizza anche sulla controversa vicenda che sta catalizzando l'attenzione del team capitanato da Sullivan.

Dopo la candidatura di Maya Bishop a capitano della caserma 19, Robert pare prenderà una decisione del tutto inaspettata per quanto riguarda il suo successore. Infine, la squadra sarà impegnata in un grosso incendio causato da una perdita di monossido di carbonio. Se le anticipazioni non offrono ulteriori spunti, la lista delle guest star del terzo episodio getta luce sulla presenza di Jesse Williams. L'interprete del chirurgo Jackson Avery, dopo l'apparizione nel corso del primo episodio, tornerà infatti alla caserma 19. Chiudiamo con il promo ufficiale della puntata in onda il 3 febbraio in America: