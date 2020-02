Durante un fuorionda della tredicesima puntata del Grande Fratello Vip 4, all'interno della casa più spiata d'Italia si sono accesi gli animi; Paola Di Benedetto e Antonio Zequila hanno avuto un'accesa discussione a causa di una battuta della modella vicentina sulla new entry Sara. L'attore partenopeo, anziché restare in silenzio, a sua volta ha accusato l'ex Madre Natura di non sapere nulla della vita.

Tutto è accaduto accaduto durante la puntata di venerdì 21 febbraio. Al termine di un filmato che vedeva come protagonisti Antonio e Sara, la Di Benedetto ha esclamato: "Ci sono cose possibili e cose impossibili, la verità è questa".

Senza troppi giri di parole Paola avrebbe alluso al fatto che Zequila non riuscirà mai a conquistare il cuore della giovane coinquilina. A quel punto il diretto interessato ha prontamente replicato: "Ho avuto donne più giovani e più belle di te". Dichiarazioni che hanno mandato su tutte le furie sia Sara che Paola, ma proprio quest'ultima è sbottata contro il suo coinquilino.

Volano insulti tra Paola e Antonio

Le ultimi affermazioni di Antonio Zequila non sono passate inosservate agli occhi dell'ex Madre Natura.

La diretta interessata ha subito invitato il suo coinquilino a non cadere nella cafonaggine. Paola Di Benedetto ha puntualizzato che Antonio ha preso di mira Sara da ben tre giorni. Inoltre la fidanzata di Federico Rossi ha rivelato di aver sempre agito in modo scherzoso nei confronti di Zequila: "Non è un fatto di età". A quel punto, l'attore campano ha etichettato la modella vicentina come una persona maleducata.

Zequila senza troppi giri di parole ha ribadito il suo pensiero iniziale: "Sono stato con donne più giovane e più belle di te".

I toni tra i due si sono alzati sempre di più, fino alla scontro. La stessa Paola ha rivelato di non accettare alcuna predica da parte di Antonio. La giovane ha anche puntualizzato che la reazione di Zequila sarebbe dovuta al fatto di essere stato colpito nel suo ego. Il fatto che la vincentina abbia più volte definito Antonio 'poco signore' ha scatenato l'ira del diretto interessato: "Mi hai rotto le scatole a dire cafone".

Il gieffino poi ha rincarato la dose: "Sei Madre Natura solo per il tuo fisico. Nella vita non hai mai fatto niente".

Paola Di Benedetto in lacrime

Il fatto che Paola Di Benedetto sia stata definita una "bella che non balla" ha portato la modella ad una crisi di nervi, sfociata quasi in un pianto. La ragazza ci è rimasta male perché si è sentita toccata nell'orgoglio, visto che da sempre cerca di dimostrare che oltre alla bellezza ha anche delle potenzialità.

Andrea Denver ha cercato di calmare gli animi, ma invano. Il modello italo-americano si è schierato dalla parte di Paola Di Benedetto, poiché ha ritenuto poco signorili le parole di Antonio Zequila.

La fidanzata di Federico Rossi, in un secondo momento, è tornata a bacchettare il comportamento del suo coinquilino: "Mi fa male perché se mi dai dell'ignorante, vai a prendere dei punti sulla quale la gente mi ha sempre massacrato".

Nel frattempo anche Adriana Volpe ha cercato di far rappacificare i due gieffini, ma invano. Lo stesso Antonio Zequila è tornato a puntare il dito contro Paola Di Benedetto, dichiarando di non avere mai mancato di rispetto a Sara. quest'ultima invece ha ammesso di essere infastidita dal comportamento dell'attore: "Non può dire che nella casa non ci sto per le telecamere e fuori sì".