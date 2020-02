L'amica geniale - Storia del nuovo cognome prosegue con la terza puntata lunedì 24 febbraio. Per Elena e Lila l'amicizia sarà messa a dura prova, sia per la distanza che le loro vite hanno preso nel corso degli anni e sia a causa del bacio di Nino Sarratore con Lila. Elena partirà per Pisa e i suoi studi proseguiranno lontano dalla sua amica per affrontare una nuova vita lontano dal rione.

Secondo le trame de L'amica Geniale 2, Lila troverà l'amore con Nino

Le anticipazioni de L'amica geniale - Storia del nuovo cognome raccontano che nella puntata di lunedì 24 febbraio Pinuccia deciderà di lasciare Ischia.

La ragazza, impaurita dai dubbi sul suo rapporto con il marito Rino, preferirà ritornare alla vita coniugale. Lila ed Elena resteranno quindi da sole in vacanza, ma le cose non andranno come avevano sperato alla partenza. Lila, infatti, dopo aver affermato che il bacio con Nino era stato forzato da parte del ragazzo, si abbandonerà ad una nuova storia d'amore con lui. Elena vivrà inevitabilmente questo rapporto come un tradimento, perché il ragazzo per lei rappresentava una figura importantissima sin da quando era bambina.

La relazione tra Nino e Lila segnerà per la signora Carracci un nuovo momento della sua vita, in cui sperimenterà emozioni mai provate e sarà convinta di aver trovato l'amore. Stefano, ovviamente, ostacolerà sua moglie per timore di vedere rovinata la sua reputazione.

Nel frattempo, Bruno mostrerà il suo interesse nei confronti di Elena, ma quest'ultima non avrà nessuna intenzione di cedere alla sua corte.

Nella mente della ragazza si faranno strada i cattivi ricordi del padre di Nino Sarratore di cui ha sempre custodito il segreto.

La trama de L'amica geniale 2 rivela che nella terza puntata Elena partirà per Pisa

Secondo quanto raccontato dalle anticipazioni, nella terza puntata de L'amica geniale - Storia del nuovo cognome, Elena e Lila non si vedranno per un po' di tempo dopo il periodo trascorso a Ischia.

Successivamente, Lenù saprà che Lila ha trovato lavoro in un negozio di scarpe e andrà a trovarla. Qui, Elena scoprirà che la sua storica amica è ancora legata sentimentalmente a Nino Sarratore.

Disgustata dal comportamento di Lila e Nino, la ragazza continuerà a studiare e lascerà Napoli per trasferirsi a Pisa. Grazie ai successi ottenuti negli studi, infatti, Elena proseguirà la carriera universitaria nella città toscana dove dovrà affrontare nuove esperienze e difficoltà. Qui troverà un grande sostegno in un ragazzo che potrebbe diventare per lei un amore e dare finalmente una svolta anche alla sua vita sentimentale.

La serie televisiva L'amica geniale, diretta da Saverio Costanzo, ha registrato sei milioni e mezzo di telespettatori nella scorsa puntata e si è rivelata un successo da record.