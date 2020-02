E' ufficiale il ritorno di Friends. Da quanto annunciato da un post pubblicato sul profilo Instagram dello show, i protagonisti della famosissima e amatissima Serie TV torneranno insieme. Joey Tribbiani, Ross Geller, Chandler Bing, Monica Geller, Phoebe Buffay e Rachel Green saranno di nuovo tutti e sei sullo stesso set, dopo 25 anni dall'esordio, per "Friends Reunion". Non si tratterà di un seguito, ma di un episodio speciale in cui gli attori ricorderanno i momenti iconici, i più divertenti ed emozionanti della serie.

Negli Stati Uniti uscirà a maggio 2020 sulla nuova piattaforma HBO Max, mentre da noi in Italia ancora non si sa quando sarà possibile vedere lo speciale.

Friends Reunion: l'annuncio del ritorno

Ha fatto impazzire tutti i fan il post condiviso sui profili social dei sei attori protagonisti e dall'account ufficiale Instagram della serie TV cult degli anni Novanta. La foto li mostra tutti insieme su una macchina, con le espressioni sognanti, e gli attori l'hanno condivisa scrivendo come didascalia "It's happening", ovvero "Sta succedendo".

L'unico che ha scelto ironicamente di condividere un'altra foto è stato Matt LeBlanc, l'attore che interpreta Joey ha infatti postato una foto di una serie TV che risale agli anni Settanta, e cioè M*A*S*H. Sempre stato il più simpatico del gruppo, anche in questa occasione Joey ha voluto farci sorridere così.

I dettagli di Friends Reunion

La notizia è stata ufficializzata da Max Kevin Reilly, l'amministratore delegato di HBO Max.

Lo speciale verrà girato sullo stesso set dove per dieci anni sono state girate le dieci stagioni di Friends, ai Warner Bros. Studios in California. I sei attori (Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Courteney Cox, David Schwimmer, Matthew Perry, Matt LeBlanc) saranno anche produttori esecutivi, affiancheranno ovviamente gli ideatori David Krane, Marta Kauffman e il produttore esecutivo Kevin S. Bright.

La regia sarà nelle mani di Ben Winston. Erano alcuni anni che si vociferava di una possibile reunion, o addirittura di un sequel, ma erano sempre rimaste voci mai rese ufficiali. Alcuni affermano che a rendere realtà questo episodio siano state anche questioni economiche, secondo Variety infatti pare che ogni attore protagonista riceverà un compenso non minore ai 2,5 milioni di dollari. I creatori della serie TV e gli stessi attori, per anni, hanno affermato che non ci sarebbe stata nessuna reunion. La stessa Marta Kauffman aveva dichiarato in un'intervista a Rolling Stone che lo show raccontava le vicende dei sei amici in un determinato periodo della loro vita, e che quindi rimetterli insieme dopo anni non sarebbe servito.

Anzi, era dell'idea che una reunion non poteva che deludere.