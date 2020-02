Jeremias Rodriguez dopo un lungo periodo di silenzio è tornato a rilasciare un'intervista per Novella 2000. Al settimanale diretto da Roberto Alessi, il 31enne sudamericano non solo ha parlato della fine della storia con Soleil Sorgé, ma ha spiegato anche perché è sparito dal piccolo schermo. Al contrario di quanto si possa pensare Jeremias ha rivelato che non ama stare sotto i riflettori; per questo motivo ha deciso di non seguire la strada intrapresa dalle sorelle Belen e Cecilia Rodriguez.

Le dichiarazioni di Jeremias sul futuro in televisione

Jeremias Rodriguez a Novella 2000 ha parlato dei suoi progetti futuri. L'argentino ha spiegato che non rimpiange affatto le esperienze televisive. Al contrario il giovane ha ammesso di essersi divertito molto durante il Grande Fratello Vip e l'Isola dei Famosi, ma di essersi trovato lì per caso: "Non mi piace stare al centro dell'attenzione". Jeremias ha raccontato a Roberto Alessi che di lui si possono dire tante cose, tranne che sia un morto di fama.

Per quanto riguarda il suo futuro lavorativo, il più piccolo di casa Rodriguez sembra avere le idee piuttosto chiare: "Preferisco dedicarmi a cose più concrete". L'unica cosa che rimpiange Jeremias Rodriguez oggi, è il fatto di non avere proseguito con il motocross. Il 31enne Sudamericano ha confessato, che quella è una delle sue più grande passioni.

Dunque a differenza di Belen e Cecilia Rodriguez, almeno per il momento Jeremias non ha alcuna voglia di tornare sul piccolo schermo.

Il 31enne Sudamericano rispetto alle sorelle, ha deciso di tenere un profilo molto più basso.

La confessione inaspettata su Soleil Sorgé

Durante l'intervista a Novella 2000, Jeremias Rodriguez ha fatto una confessione inaspettata sull'ex fidanzata Soleil Sorgé. Il giovane ha spiegato che sia lui che l'influencer italo-americana vivono ancora insieme, sotto lo stesso tetto. L'argentina ha precisato, che per vivere insieme due persone non devono per forza formare una coppia.

Per chi non ha seguito la vicenda Jeremias e Soleil si sono conosciuti alla precedente Isola dei Famosi. I due fin subito hanno mostrato un certo feeling, tanto che avevano deciso di iniziare una relazione fuori del reality-show. Dopo un paio di mesi i due ex naufraghi hanno dovuto fare i conti con le prime crisi di coppia, fino alla rottura definitiva dello scorso dicembre.

Jeremias ha dichiarato che la storia con Soleil è terminata, perché non andavano d'accordo su vari punti. Infine sul presunto flirt con Martina Luchena, il piccolo di casa Rodriguez ha precisato che i due hanno avuto degli incontri ma al momento non c'è nessuna liaison in corso.