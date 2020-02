Venerdì 21 febbraio su Canale 5 è stata trasmessa la tredicesima puntata del Grande Fratello Vip 4. Nel corso della lunga diretta, il conduttore del reality-show ha parlato nuovamente della storia d'amore sbocciata all'interno della casa tra Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia. Al termine della puntata la blogger friulana ha mostrato alcuni dubbi in merito al legame stretto con il 25enne romano. La giovane, dopo le parole di Eleonora Giorgi, ha ribadito che lei e Paolo hanno una vita molto differente fuori dalla casa più spiata d'Italia.

I due coniquilini, dopo il primo bacio, hanno fatto molti progressi: ad oggi Paolo e Clizia formano a tutti gli effetti la prima coppia del Grande Fratello Vip 4. Ciavarro jr, nonostante il pensiero di sua madre, sembra essere intenzionato a continuare la conoscenza con la sua coinquilina. Addirittura in confessionale, il 25enne romano è stato protagonista di uno sfogo nei confronti della madre: "Lei faccia quel che vuole, io vado per la mia strada".

Le ultime dichiarazioni di Clizia

Nella tredicesima puntata Paolo Ciavarro ha ricevuto una lettera da parte di sua madre.

L'attrice italo-ungherese ha incoraggiato il figlio ad andare avanti nella conoscenza con Clizia. Ma non solo: la Giorgi ha dichiarato che i due gieffini sono una bella coppia.

Mentre Eleonora Giorgi sembra aver fatto un passo indietro, nella serata di venerdì 21 febbraio Clizia Incorvaia, per la prima volta, ha analizzato le parole della 'suocera'. La friulana, rivolgendosi a Paolo, ha dichiarato: "Tutta questa situazione non è facile, sono proprio stanca".

La gieffina prendendo come esempio la posizione dei genitori di Ciavarro jr, ha ribadito il fatto che lei fuori dal reality-show ha un divorzio e una figlia.

La Incorvaia, inoltre, ha ammesso che non avrebbe mai immaginato di vivere una cosa del genere al Grande Fratello proprio perché ha un passato diverso da quello del 25enne romano. A quel punto Paolo ha cercato di minimizzare l'accaduto: "Non ci devi pensare, conta solo quello che sentiamo".

Ciavarro jr infastidito dalle parole di Clizia

Attraverso il confronto con Paolo Ciavarro, l'ex moglie di Francesco Sarcina ha cercato di riportare alla realtà il 25enne romano. La friulana ha spiegato che vorrebbe prendere anche lei la situazione con molta leggerezza ma non ci riesce perché è attraversata da mille pensieri: "Io non conosco te e tu non conosci me". Di fronte alle affermazioni della Incovaia, Ciavarro jr è sembrato spiazzato ma, al contempo, spesso infastidito. Il figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro è convinto che i suoi sentimenti, dentro o fuori dalla casa del Grande Fratello Vip 4, siano sempre gli stessi.

Per questo motivo ha tagliato corto sul confronto con la sua coinquilina: "Tu pensala come vuoi".

Francesco Sarcina non gradirebbe il flirt tra Clizia e Paolo

Mentre Clizia Incorvaia si domanda se sia giusto proseguire la conoscenza con Paolo Ciavarro, Francesco Sarcina pare che non gradisca affatto il flirt instaurato dalla sua ex moglie con il 25enne romano. Secondo quanto riportato nella rubrica 'Pillole di Gossip' presente sulla rivista 'Oggi', il leader de Le Vibrazioni presto potrebbe chiedere un confronto con la blogger friulana. Alberto Dandolo avrebbe ipotizzato che la scelta di Sarcina potrebbe essere un modo per recuperare il matrimonio con Clizia Incorvaia solo ed esclusivamente per il bene della bambina nata dalla loro unione.