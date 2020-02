Non ci sono buone notizie per Pacifico che si trova ancora all'interno della casa del Grande Fratello Vip 4. Se fino alla sua visita Miriana Trevisan aveva invitato il suo ex marito a seguire il suo cuore e a riappacificarsi con Serena Enardu, dopo l'ingresso in casa di quest'ultima le cose sono cambiate. L'ex ragazza di Non è la Rai e la famiglia del cantautore si sono scagliati contro l'imprenditrice sarda: secondo quanto hanno dichiarato, il figlio Nicola sarebbe rimasto molto deluso dall'ingresso di Serena in casa.

Il piccolo Nicola era convinto di dover essere lui la sorpresa per il papà tanto che non lo guarda più in tv.

Miriana su Pacifico: 'Nostro figlio non guarda più suo padre in tv'

'Nostro figlio Nicola non guarda più suo padre in tv', ha dichiarato Miriana al settimanale Spy che ha accolto anche lo sfogo del fratello del cantante Pago. L'ex moglie di Pacifico ha aggiunto, poi, che il loro primogenito non ha gradito affatto l'ingresso di Serena in casa. 'La sorpresa per il papà nella casa del Grande Fratello avrebbe dovuto essere lui', ha proseguito Miriana.

Nicola, secondo la sua mamma, si è chiesto il motivo per il quale la Enardu è entrata come concorrente rovinando il gioco che doveva essere solo di Pago.

Insomma, pare proprio che il piccolo Nicola avrebbe voluto entrare in casa per rallegrare Pago, invece si è visto scavalcare dalla compagna del padre. Serena troverà il modo di farsi accogliere dal piccolo di casa? Sta di fatto che la Trevisan ha fatto delle dichiarazioni che lasciano trasparire tutto il dispiacere provato dal figlio.

La famiglia di Pacifico contro Serena

Mentre Pago e Serena hanno ritrovato la complicità e l'intimità all'interno della casa del GF Vip, all'esterno la loro riunione sta facendo storcere il naso alla famiglia del cantante. Non sono state tenere le parole usate da Pedro, fratello di Pacifico: 'Sappiamo che l'ingresso di Serena non corrisponde a una vera felicità per lui', ha detto l'uomo al settimanale Spy.

Inoltre secondo l'uomo la situazione "chiusa" in cui ci si trova in casa potrebbe far perdere il vero senso della felicità a Pago.

La famiglia di Pacifico si è scagliata contro Serena, definendo come egoistico il comportamento adottato dalla donna, la quale ha deciso di interrompere il percorso di Pago. 'Lei pensa solo alla sua felicità e non a quella di mio fratello', ha continuato Pedro. Insomma, pare che all'esterno della casa il riavvicinamento di Serena con Pacifico non sia stato preso bene da coloro i quali vogliono bene al cantante.

Pacifico potrebbe essere messo al corrente dei pensieri del figlio

Adesso il pubblico è curioso di sapere se Pago avrà la possibilità di sapere cosa pensa la sua famiglia della nuova situazione che sta vivendo con Serena sotto l'occhio indiscreto delle telecamere. Magari Alfonso Signorini informerà Pacifico di cosa sta accadendo fuori dalle mura della casa di Cinecittà. La prossima diretta, prevista per lunedì 10 febbraio, potrà chiarire molti dubbi e di certo, se venisse informato dei pensieri del figlio Nicola, Pago non sarebbe più molto tranquillo.