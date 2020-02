Serena è entrata nella casa del Grande Fratello Vip 2020 per poter riconquistare Pacifico. Il cantante, dopo il primo ingresso in casa della Enardu ha potuto riflettere sulla possibilità di dare un'altra possibilità alla sua storia d'amore. Alla fine, Pago ha affermato che il suo cuore batte solo per l'imprenditrice sarda: Serena ha preso la palla al balzo ed è tornata nella casa più spiata d'Italia, ma stavolta per restare. L'ex tronista è una nuova concorrente e la prima notte passata con Pago resterà indimenticabile: i due hanno trascorso una notte d'amore, tra coccole e passione.

Pace fatta tra Pago e Serena

Pago e Serena si sono ritrovati: i due, dopo la rottura a favore di telecamere avvenuta a Temptation Island Vip, hanno deciso di tornare insieme, il tutto documentato dall'occhio del Grande Fratello Vip. Pago si è detto lieto di vedere entrare Serena nella casa come concorrente: adesso avranno molto tempo per stare vicini e di conseguenza anche la possibilità di solidificare il loro rapporto che si è interrotta per cinque mesi circa.

Pago e Serena si sono scambiati attenzioni fin da subito, tanto da decidere di passare la notte insieme, senza preoccuparsi troppo delle telecamere.

Dapprima Pacifico ha fatto presente alla sua donna di volerla più presente, sotto ogni punto di vista, mentre Serena ha chiesto più attenzioni e romanticismo nella loro storia, poi i due hanno avuto al possibilità di accedere alla capsula della panic room, che è stata gentilmente ceduta loro da Clizia Incorvaia. La notte di passione ha unito ancor di più i due.

Notte di passione per Pacifico e Serena

Se il web non ha apprezzato l'ingresso di Serena come concorrente, in quanto era stato proprio il pubblico con il televoto a dire di 'no' alla permanenza della Enardu, Pago è apparso entusiasta. La coppia si è appartata prima al bordo piscina, poi si è trasferita in una delle camere più intime della casa, se così si può definire vista la presenza delle tante telecamere.

I due, però, sono sembrati incuranti di ciò: prima hanno iniziato con uno scambio di abbracci e baci, poi la situazione si è fatta più calda.

Pago e Serena si sono nascosti sotto le coperte: ciò che è successo è un mistero, ma allo stesso tempo facile da immaginare. E mentre Paola Di Benedetto sogna di poter condividere anche una sola notte con il suo Fede, Pacifico e la Enardu hanno potuto sancire in maniera definitiva il ritorno di fiamma. Dubbi e problemi sono spariti non appena i due si sono guardati negli occhi e si sono scambiati il primo bacio.

Funzionerà tra Serena e Pago?

Chissà se la coppia sarà in grado di mantenere le promesse: Serena pare intenzionata a far funzionare la relazione, cercando di capire e conoscere veramente il suo fidanzato.

Dal canto suo, Pago è sempre stato innamorato della sua compagna: il pubblico potrà seguire passo passo l'evoluzione, quanto meno quella iniziale, della coppia.