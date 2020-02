Pago e Serena stanno attraversando un momento di crisi al Grande Fratello Vip: dopo l'ingresso in casa di Pedro, fratello del cantautore, la coppia che si era appena ritrovata ha avuto una forte discussione. Il motivo scatenante è stato il "Like" che la Enardu ha messo pochi giorni prima del suo approdo al reality ad alcune foto d Alessandro, il tentatore di Temptation Island Vip che aveva scatenato la gelosia di Pago.

E se il cantante sembra intenzionato a comprendere e a giustificare in qualche modo il gesto della donna che ama, i coinquilini non sono dello stesso avviso e hanno commentato in maniera negativa l'atteggiamento adottato dalla coppia.

In particolare, gli altri concorrenti ritengono che Serena abbia offeso il fratello di Pago e che si sia rifiutata perfino di chiedere scusa.

Serena aspramente critica dai coinquilini

Mentre fuori dalla casa Serena e Pago sono al centro delle discussioni in tutti i salotti televisivi e sui social, gli inquilini del Grande Fratello Vip 4 non si sono astenuti dal commentare il comportamento della Enardu verso il compagno dopo l'ingresso del fratello di quest'ultimo.

La donna, infatti, sembra continuare a non rendersi conto di quanto abbia fatto soffrire Pacifico Settembre, arrivando a sostenere che i suoi "Like" all'ex non abbiano alcuna importanza.

Inizialmente Pago si è schierato dalla parte di Pedro, affermando che la fidanzata avrebbe dovuto pensarci bene prima di fare un gesto pubblico che a lui avrebbe potuto dar fastidio, salvo poi tornare sui suoi passi e cercare di andare per l'ennesima volta incontro alla Enardu.

"Lei deve ancora capire bene quanto io ho sofferto", ha dichiarato Pago in confessionale. Serena, dal canto suo, si è scagliata ancora una volta contro Pedro che, secondo lei, non avrebbe dovuto instillare il seme del dubbio nella mente del fratello proprio quando stava vivendo un momento di felicità.

La coppia sta cercando un nuovo equilibrio, ma gli altri concorrenti del reality hanno aspramente criticato la vicenda e in particolar modo Serena, la quale non ha voluto chiedere scusa a Pago per aver preso di mira la sua famiglia.

Le dichiarazioni dei concorrenti del GF Vip contro Serena

"Mi sembra assurdo che Pago abbia chiesto scusa e che lei non lo abbia fatto", ha dichiarato Adriana Volpe, secondo la quale il "Like" di Serena ad Alessandro poteva essere benissimo evitato.

Non è stata più tenera Fernanda Lessa, la quale ha affermato senza giri di parole che la Enardu manca continuamente di rispetto al fidanzato e alla famiglia di quest'ultimo. Tra l'altro, questi pensieri sono condivisi da Miriana Trevisan che ha difeso Pedro a Mattino 5.

Anche Antonella Elia e Paola Di Benedetto non si sono astenute dal criticare Serena. Secondo l'ex Madre Natura di Ciao Darwin, la Enardu dovrebbe lottare per il suo amore dopo aver smosso mari e monti per entrare nella casa. Invece la Elia sostiene che Serena non abbia un pensiero etico, bello e solido.

Adriana e Antonella hanno anche affrontato la coinquilina sarda, dicendole che la lite in diretta è stata senz'altro una brutta pagina di Tv.

Insomma, è pensiero comune che l'imprenditrice sarda non abbia tenuto un comportamento corretto con la famiglia del suo fidanzato e con Pago stesso, il quale è stato definito come uno "zerbino" sui social. Il cantautore, infatti, è stato accusato di non saper difendere la sua dignità e il proprio orgoglio.

Serena a rischio eliminazione

Sicuramente l'argomento non si è esaurito qui. Nei prossimi day-time e dirette del Grande Fratello Vip, la coppia sarà di nuovo argomento di discussione. Nel frattempo, Serena è a rischio eliminazione dopo essere stata nominata insieme a Licia Nunez: venerdì 14 febbraio scoprirà se potrà continuare il suo percorso all'interno della casa o se il pubblico decreterà la fine della sua esperienza.