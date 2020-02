Secondo le anticipazioni di Don Matteo 12 nella puntata che andrà in onda il 27 febbraio, Sergio finalmente si riunirà alla figlia Ines: sarà grazie al capitano Olivieri che il povero ex carcerato riuscirà a rifarsi una vita. La sesta puntata della fiction andrà in onda come di consueto su Rai 1 alle ore 21:25 circa, e potrà essere seguita anche in streaming da tablet, pc o smartphone su Rai Play.

Anticipazioni sesto appuntamento fiction

Il sesto episodio dal titolo "Non commettere adulterio" ha come trama principale il ritrovamento di un genitore della figlia.

Si tratta di Sergio ed Ines che finalmente si ritroveranno, Anna cercherà di essere di aiuto ai due, allontanati per anni pur essendo padre e figlia e senza colpa reale dell'uomo. Sergio ha vissuto anni di dolore prima di giungere a Spoleto: oltre ad essere stato condannato per un reato che non ha commesso, e di cui si è preso la colpa, ha dovuto vivere lontano dall'amata figlioletta. La capitana sarà loro vicino per rifarsi una vita insieme.

Cecchini, ancora una volta, sarà protagonista di simpatiche vicende, questa volta il carabiniere arrabbiato e offeso con i colleghi deciderà di chiedere le dimissioni.

Dopo aver perduto la possibilità di ottenere una promozione, vorrebbe lasciare l'arma per fare altro: precisamente l'influencer. Per raggiungere questo nuovo obiettivo professionale deciderà di farsi aiutare dai The Jackal, che saranno anche loro protagonisti di questo nuovo appuntamento con la fiction.

I The Jackal, un gruppo di comici napoletani che spopolano grazie a youtube contando un successo nato da milioni di visualizzazioni, aiuteranno Cecchini a lanciarsi in questa nuova avventura.

Inoltre, nella sesta puntata il caso da risolvere per il comando di Spoleto riguarderà il nuovo procuratore Sara Santonastasi in prima persona: un uomo del passato di Sara sarà coinvolto nelle indagini.

Repliche ascolti della puntata del 20 febbraio

Risale alle stelle lo share di Don Matteo 12, registrando nella puntata del 20 febbraio punte del 26,50% di share negli ascolti con ben 5.840.000 di telespettatori.

Chi volesse rivedere una puntata in replica può farlo su Rai Play. Il sito, disponibile anche in versione app scaricabile su tablet e smartphone, permette di visionare le repliche e tanti video sulla fiction Don Matteo 12.

Per vedere i contenuti del sito Rai Play va effettuato l'accesso con le credenziali ottenute dopo la registrazione, che può essere effettuato in assoluta gratuità. Tutti i programmi Rai possono essere seguiti sul sito oltre che in tv in modalità streaming, e sempre su Rai Play sono presenti anche tanti contenuti riguardanti il backstage di Don Matteo 12 e tante altre informazioni.

Per vedere che cos'altro succederà nella puntata basta sintonizzarsi il 27 febbraio su Rai 1 alle 21:25 circa.