Dopo quanto accaduto nella decima puntata del GF Vip 4, il fratello di Pago ha fatto un passo indietro. Pedro Settembre, dopo essere entrato nella casa più spiata d’Italia lo scorso lunedì per mettere in guardia il fratello Pago, ha avuto una reazione inaspettata. In collegamento con lo studio di Mattino 5, l'ex cognato di Miriana Trevisan, ha infatti evitato di replicare alle pesanti offese pronunciate da Serena Enardu nei suoi confronti, facendo sapere di aver scelto la strada del silenzio.

GF Vip: Pedro non vuole dare più giudizi sulla storia d’amore di Pago e Serena

L’entrata di Pedro Settembre, fratello di Pago, nella casa del GF Vip ha scatenato non poche polemiche. L’ospite ha avuto una discussione accesa con Serena Enardu, per averle fatto sapere di non aver considerato corretta la sua partecipazione al reality come concorrente. Pedro, dopo aver tentato di far aprire gli occhi al fratello, gli ha fatto sapere che il 21 gennaio 2020 l’influencer sarda aveva messo un ‘like’ all’ex tentatore Alessandro Graziani.

L’ex cognato di Miriana Trevisan, nel corso della puntata di Mattino 5 andata in onda oggi giovedì 13 febbraio, ha avuto la possibilità di replicare alle dure critiche che l’ex tronista gli ha rivolto in diretta televisiva. Pedro, intervenuto al telefono nella trasmissione condotta da Federica Panicucci, ha fatto sapere di aver deciso di non ribattere alle accuse ricevute dalla 43enne, e di non volersi più intromettere nella storia d’amore che sta vivendo con suo fratello.

Sempre in diretta televisiva, Pedro ha sottolineato che l’unica priorità sua e della sua famiglia al momento è quella di vedere Pacifico sereno e tranquillo. Il fratello del cantante sardo quindi ha spiazzato i fan del GF Vip con la sua decisione di non voler dare più alcun tipo di giudizio sulla Enardu.

Torna il sereno tra Pacifico e la Enardu nella casa del GF Vip

Nel frattempo nella casa del GF Vip sembra essere tornato il sereno tra Serena e Pago.

L’artista sardo è andato avanti, pur avendo mostrato la sua delusione per aver appreso durante la scorsa puntata serale che Serena ha tradito la sua fiducia, facendo un apprezzamento sui social al tentatore Alessandro Graziani. Ebbene sì, il 48enne dopo aver espresso la sua gelosia in diretta tv, è tornato a coccolare la sua fidanzata, soprattutto rassicurandola in un momento di sconforto. L’ex tronista, non appena ha sentito la mancanza del figlio, è stata subito consolata da Pacifico, che l’ha fatta sentire speciale dicendole di essere il suo orgoglio sardo. A questo punto la Enardu si è sfogata con Pago, facendogli sapere di non amare le persone che la giudicano: anche in questo caso il cantante è stato protettivo nei confronti della propria amata, consigliandole di non agitarsi e affermando che anche lui non si sente in dovere di doversi giustificare con tutti.