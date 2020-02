Il Paradiso delle Signore 4 procede con una nuova settimana ricca di emozioni e colpi di scena. Nel corso delle puntate che vanno dal 24 al 28 febbraio, protagonista delle storie sarà soprattutto la famiglia Amato. Faranno ritorno, infatti, Antonio ed Elena, ma per Agnese ci sarà anche una brutta notizia sul marito. Per i Cattaneo proseguirà il nervosismo dovuto alla situazione per la paternità di Federico, ma ci sarà un altro colpo di scena: Clelia scoprirà tutto. Intanto i Guarnieri dovranno affrontare la durissima crisi economica.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 4, settimana dal 24 al 28 febbraio: Agnese delusa si toglierà la fede

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 4 per la settimana dal 24 al 28 febbraio raccontano che Agnese Amato dovrà affrontare una dura verità. A dare la cattiva notizia riguardante suo marito Giuseppe sarà Salvatore, aiutato da suo fratello Antonio ed Elena che arriveranno a Milano per sostenere la famiglia in questo momento difficile. Agnese si farà male a un dito per la reazione istintiva di togliersi la fede, simbolo del suo matrimonio.

Armando starà vicino alla sua amica e Antonio noterà l'intimità tra Ferraris e la famiglia Amato. Il giovane non prenderà bene la nuova presenza del Capo magazziniere, tanto da intimargli di stare lontano da sua madre. Armando seguirà il consiglio di Antonio all'insaputa di Agnese, ma successivamente le cose si sistemeranno e il Ferraris sarà bene accetto anche dal figlio maggiore della signora Amato.

Spoiler Il Paradiso delle Signore, 24-28 febbraio: Angela starà vicina a Riccardo

Le trame de Il Paradiso delle Signore 4 dal 24 al 28 febbraio rivelano che per la i coniugi Cattaneo inizierà un periodo molto duro. Dopo aver scoperto che il padre di Federico è Umberto, Luciano sarà sempre più nervoso nei confronti di sua moglie e la donna vorrà trovare un modo per recuperare. A questo proposito, Silvia affiderà ancora una volta alla penna i suoi sentimenti, nascondendo una lettera per Luciano nella sua borsa da lavoro.

Successivamente, quando il ragioniere lascerà la borsa nello studio del Paradiso, Clelia scoprirà per caso la lettera. La donna infatti, andrà in ufficio a recuperare un gioco di Carletto e leggerà in quelle righe la verità su Silvia, Luciano e Umberto.

Nel frattempo, il ragioniere vedrà Ennio in compagnia della Calligaris, ma proverà a mettere da parte i sentimenti perché crederà che sia giusto andare avanti per entrambi. La famiglia Guarnieri sarà in grave difficoltà economica, così Umberto parlerà chiaramente con i suoi figli annunciando l'imminente chiusura della banca. Angela starà molto vicina a Riccardo e in questo momento difficile il rapporto tra i due si consoliderà.

Il giovane Guarnieri sarà molto colpito dalla sua amica, ma la Barbieri cercherà di restare con i piedi per terra considerando le grosse differenze sociali che li separano.