Continua l'appuntamento con novità su Una vita, la soap scritta dall'autrice iberica Aurora Guerra che da anni viene trasmessa in Italia. Le anticipazioni delle puntate che andranno in onda da domenica 17 a venerdì 21 febbraio 2020 su Canale 5, svelano che Celia perderà il bambino che aspettava. Felipe Alvarez Hermoso, invece, accusa Trini dell'aborto della moglie. Infine, Ursula Dicenta avrà una discussione con Guillermo.

Una Vita, spoiler della settimana 16-21 febbraio: Ursula litiga con Guillermo

Gli spoiler di Una Vita, inerenti alle puntate in programma dal 16 al 21 febbraio rivelano che Liberto non accetterà l'atteggiamento di Tito, tant'è da avere paura che possa mandare a rotoli il suo successo da pugile. Intanto Lucia non riterrà vero che Samuel possa aver assassinato suo zio Joaquin, tant'è da farlo sapere al prete, mentre Susana sarà in ansia dopo aver saputo che suo nipote si è ammalato da una missiva inviata da Elvira e Simon.

Casilda, invece, indurrà Marcellina a fare la corte a Jacinto. Nello stesso momento, Ursula verrà a conoscenza che Guillermo ha convinto Telmo ad abbandonare la vita religiosa, visto che si è innamorato perdutamente dell'Alvarado. Per questa ragione, la Dicenta si arrabbierà molto con il mentore, in quanto sarà spaventata dall'idea di dover lasciare il suo lavoro in chiesa.

Una Vita al 21 febbraio: Telmo scopre che Guillermo è morto, Celia ha un malore

Le anticipazioni di Una Vita in programma la prossima settimana, svelano che Trini manifesterà un forte mal di testa, tant'è che domanderà a Celia di andare in farmacia per comprargli delle pillole, dato che non c'è nessuno con lei in casa. A quel punto L’Alvarez Hermoso sceglierà di percorrere la strada a piedi, anziché servirsi della carrozza lenta.

In seguito, la consorte di Felipe perderà completamente I sensi. Nel frattempo, Telmo ritornerà in paese dopo aver passato dei giorni in ritiro spirituale. Il prete verrà a sapere che Guillermo è morto, tant'è che l'ispettore di polizia inizierà immediatamente a indagare sul caso. D'altro canto, Ursula verrà accusata dell'assassino del vecchio mentore, dato che è stata vista discutere pesantemente con lui alcune ore prima. La novità della disgrazia arriverà a tutti i cittadini di Acacias 38, mentre Lucia domanderà a Samuel di posticipare la data del loro matrimonio per via dell'atmosfera di lutto che si sta agitando nel quartiere.

A proposito, l'Alvarado sarà tanto preoccupata per lo stato di salute psicologico di Celia, distrutta per l'aborto dopo il malore.

Una Vita: Felipe si scaglia contro Trini

Le trame della prossima settimana de Il Segreto inoltre, svelano che Jimeno pretenderà di avere il patrimonio che appartiene ai Marchesi di Valmez, tuttavia l'ex marito di Blanca si rifiuterà di accontentarlo. In caserma, Fabiana verrà sottomessa ad un forte inquisitorio dal commissario Mendez: qui quest'ultimo domanderà alla cameriera quale infuso ha fatto bere Ursula a Guillermo il giorno in cui è morto. A proposito, Martinez si renderà conto che dietro il suo decesso, ci sia la mano malevola del Priore Espineira, che naturalmente negherà ogni accusa.

Intanto Felipe rientrerà ad Acacias dopo un prolungato viaggio di lavoro. A quel punto l'avvocato resterà sconvolto, non appena verrà a conoscenza che la sua consorte ha perso il bambino. Per finire, l'Alvarez Hermoso stordito andrà a casa dei Palacios dove darà la colpa a Trini di tutte le tragedie avvenute nella sua famiglia.