Serena Enardu è scoppiata in lacrime nella casa del Grande Fratello Vip 4, dove è entrata in qualità di concorrente ufficiale. L'imprenditrice sarda ha cercato conforto tra le braccia del suo ritrovato amore Pago: il cantautore ha accolto lo sfogo della fidanzata e ha cercato di confortarla, dandole il coraggio di buttarsi il passato alle spalle e ricominciare insieme. Forse in futuro, come ha detto Pago, la coppia avrà la forza di ridere su quanto è successo tra di loro mentre erano a Temptation Island Vip.

Serena Enardu: 'Potevo fare lo stesso diversamente'

'Sono passata per superficiale e mi dà fastidio', ha ammesso Serena mentre piangeva. La Enardu pian piano sta realizzando che il modo in cui si è comportata poteva essere modulato in maniera differente per non ferire nessuno. Di certo i giudizi che sono stati emessi sulla donna sono stati abbastanza pesanti: sia dopo la fine di Temptation Island Vip che prima del suo ingresso al Grande Fratello Vip non sono stati pochi coloro i quali hanno aspramente criticato l'ex tronista di Uomini e Donne e adesso Serena vorrebbe farsi conoscere in modo diverso dai telespettatori.

'Ho rovinato un sacco di cose, potevo fare lo stesso diversamente', ha continuato Serena Enardu, la quale vorrebbe essere compresa dal suo fidanzato. Dal canto suo Pago non ha mancato di far sentire il suo supporto alla donna di cui si è detto pazzamente innamorato e con la quale ha condiviso ben sette anni della sua vita.

La Enardu confortata da Pago

'Quello che hai detto tu è giusto, ma il passato non si può cambiare', ha detto Pago con l'intento di far sentire amata Serena.

Mentre teneva stretta a sé la Enardu, il cantautore ha continuato sottolineando che ormai il passato deve essere lasciato andare e forse in futuro la coppia potrà ridere sugli avvenimenti che hanno turbato la loro vita negli ultimi sei mesi. 'Ci saranno sempre dei momenti che ti faranno perdere fiducia', ha proseguito Pago, secondo cui la vita è un continuo barcamenarsi tra momenti belli e meno belli, però alla fine del suo discorso Pacifico ha voluto tirare su di morale la bella Enardu.

'La vita è bella e noi possiamo fare quello ci pare', ha concluso Pago. Con le sue parole, il cantante ha lasciato intendere che non ci si deve certo preoccupare dei giudizi esterni. D'altra parte lui stesso non è interessato a compiacere tutti coloro i quali lo invitavano a lasciarsi alle spalle la sua relazione con Serena. Pago ha voluto dare retta al suo cuore: l'amore che prova per Serena non può essere cancellato, sta di fatto però che il cantante ha deciso di valutare per bene il comportamento di Serena per non ricadere negli stessi errori.

Serena Enardu e Pago protagonisti del GF Vip 4

Pago non vuole avere rimpianti e con le sue parole ha voluto invitare Serena Enardu a fare lo stesso.

Loro sono i soli padroni della loro vita. Nelle prossime puntate del day-time del Grande Fratello Vip vedremo come si evolverà la storia d'amore di Pago e Serena Enardu e Alfonso Signorini non perderà occasione per analizzare durante le dirette il modo in cui procede la relazione.