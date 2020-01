Pago potrebbe essere pronto a perdonare Serena: dopo aver visto le immagini della sua ex fidanzata durante l'ultima diretta del Grande Fratello Vip 4 il cantante si è sfogato con i suoi compagni di viaggio e nel confessionale della casa più spiata d'Italia. Pacifico non ha fatto mai mistero del profondo sentimento che prova per l'ex tronista di Uomini e Donne: nel suo cuore non c'è posto per nessun'altra e dopo aver visto che soffre per lui pensa che sia stato il destino a volere un loro riavvicinamento.

Pago propenso al riavvicinamento con Serena

"Non è facile per me fidarsi" ha confessato Pago a Clizia Incorvaia, Antonella Elia e Antonio Zequila parlando di Serena. Mentre i quattro inquilini della casa del GF Vip si concedevano una sauna, Pacifico ha raccontato come vive la lontananza dalla Enardu dopo aver saputo che l'imprenditrice sarda vorrebbe avere un'altra possibilità con lui. Se la Elia ha affermato che per lei non esiste il perdono in certe circostanze perché perderebbe la fiducia, gli altri concorrenti hanno spinto Pago a dar retta al suo cuore, un po' come ha fatto Miriana Trevisan quando gli ha fatto una sorpresa.

Pago, convinto che sia stato il destino a spingerli verso il riavvicinamento, ha ammesso di essere rimasto molto toccato dalle immagini di Serena che continua a pensare a lui tanto da pensare in maniera concreta di fare la pace con lei. "Così innamorata di me, che non ce la fa, così bisognosa di me non l'ho mai vista", ha poi detto Pago che ha passato al fianco della sarda quasi sette anni della sua vita.

Pago vuole tornare con Serena

Successivamente, durante uno dei confessionali, Pago si è ritrovato per l'ennesima volta a parlare dei sentimenti che lo legano ancora profondamente a Serena. Se fino a qualche giorno fa il cantautore ha detto di avere ancora dei forti dubbi, oggi sembra più deciso e pare che a trionfare sarà di nuovo l'amore. "In questo momento, se mi chiedi vuoi tornare con Serena, io ti dico di sì", ha affermato Pacifico.

"Il cuore di Pago batte per quella donna lì" ha poi proseguito il concorrente del GF Vip. Con grande coraggio e mettendo da parte l'orgoglio, il cantante ha ammesso ciò che prova: cosa penserà Serena che ascolta queste parole da casa? Di certo la donna ne sarà più che lieta e avrà una spinta in più per entrare di nuovo nella casa.

Pago incontrerà di nuovo Serena nella casa del GF Vip

Alfonso Signorini ha già annunciato un confronto tra Pago e Serena che avrà luogo durante la diretta del 31 gennaio. Alla luce delle ultime dichiarazioni di Pago, l'attesa di rivedere la ex coppia insieme cresce ancora di più: il pubblico si chiede se scatterà finalmente il bacio tra i due, dopo che Pacifico lo aveva negato a Serena durante il suo primo ingresso in casa.

Per sapere se ci sarà finalmente la pace toccherà attendere la puntata di venerdì.