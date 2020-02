Nonostante non si trovi più nella casa del GF Vip 4, Serena Enardu continua a far parlare di sé, e ad essere una delle figure femminili più chiacchierate del mondo del gossip. Dopo aver terminato il suo percorso nel Reality Show, l’ex gieffina ha fatto capire di essere cambiata in positivo rilasciando delle dichiarazioni inaspettate. L’ex tronista di Uomini e Donne attraverso il gioco “Obbligo o verità”, non ha risposto soltanto ad alcune domande su Pago Settembre e Miriana Trevisan. Oltre a ribadire per l’ennesima volta di non prendere in considerazione il parere del pubblico, l’influencer sarda ha confessato un gesto fatto dopo essere ritornata alla vita reale.

La 43enne ha svelato di non fare più degli apprezzamenti sui social al bel pallavolista Alessandro Graziani, perché ha smesso di seguirlo su Instagram per rispetto del proprio partner.

Serena al gioco ‘Obbligo o verità’: ‘Non metto più like ad Alessandro Graziani’

Dopo essere stata eliminata dal GF Vip 4, Serena Enardu si è sottoposta al format digitale di Mediaset Play “Obbligo o Verità”. L’ex gieffina ha risposto a diverse domande sull'esperienza vissuta nella casa di Cinecittà, sul fidanzato Pago, e non solo.

Partendo proprio dalla sua storia d’amore con il cantante, l’imprenditrice sarda alla domanda di quale effetto si provi a lasciarsi e riprendersi in televisione, ha affermato che nonostante faccia un po’ male il giudizio del pubblico a lei non interessa. L’ex tronista ha avuto anche modo di controbattere a chi ritiene che lei abbia penalizzato il percorso di Pacifico al GF Vip, chiarendo che sulla relazione tra lei e il 48enne c’è il pregiudizio.

Serena inoltre con una battuta ironica ha fatto sapere che tra lei e Miriana Trevisan, ex moglie di Pago, in realtà non esiste nessun rapporto. L’ex gieffina ha dichiarato anche di aver ricevuto una lezione grazie alla sua partecipazione al reality prodotto da Endemol Shine Italy, facendo riferimento ai ‘like’ che ha messo alle foto dell’ex tentatore Alessandro Graziani prima di varcare la porta rossa.

L’ex volto di Uomini e Donne ha dichiarato di non seguire più l’ex protagonista di Temptation Island Vip su Instagram, precisando di aver agito in tale maniera per rispetto nei confronti del suo compagno. Pur avendo vissuto soltanto poche settimane nella casa più spiata d’Italia, Serena ha fatto capire di non nutrire simpatia per la concorrente Fernanda Lessa. Infine, la Enardu oltre ad interpretare una canzone di Pago, ha fatto sapere che preferisce sposarsi in estate per poter indossare un abito leggero.

Pago e la Enardu innamorati anche fuori dalla casa del GF Vip

Intanto Pago e l’ex tronista dopo la riconciliazione avvenuta sotto i riflettori delle telecamere, stanno dimostrando che la loro storia d’amore sembri essere destinata a durare a lungo.

Attraverso delle storie pubblicate sui rispettivi profili Instagram, i due ex gieffini di recente hanno fatto sapere di essersi concessi una cena in famiglia a Roma con i rispettivi figli Tommaso e Nicola. Ebbene sì, dopo quanto accaduto a Temptation Island Vip e al GF Vip, il cantante sardo ha perdonato in modo definitivo Serena dandole una seconda opportunità, nonostante suo fratello fece sapere in diretta televisiva di non aver approvato l’ingresso della sua amata nel programma di Signorini. A questo punto non resta che attendere qualche settimana per sapere come si evolverà la relazione tra Pacifico e l'ex tronista che al momento hanno ritrovato l’armonia perduta, ma soprattutto in molti si chiedono se convoleranno davvero a nozze.

D'altronde è stata la stessa Enardu a non escludere la possibilità di potersi sposare con l'artista sardo ai microfoni di Verissimo, per poter essere sicura che sia suo.