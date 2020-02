I riflettori delle telecamere continuano ad essere puntati su Serena Enardu, ex concorrente del GF Vip 4, dopo l’eliminazione dello scorso lunedì. La fidanzata di Pago Settembre che ha scatenato numerose polemiche sul web per aver partecipato al reality show condotto da Alfonso Signorini, domani sabato 22 febbraio 2020 prenderà parte ad una nota trasmissione. L’influencer sarda che attualmente è uno dei personaggi dello spettacolo più chiacchierati, sarà una degli ospiti di Verissimo. Le anticipazioni rivelano che l’ex tronista di Uomini e Donne, avrà la possibilità di raccontare dei dettagli interessanti sull’esperienza televisiva vissuta, e sulla sua complessa storia d’amore con il cantante sardo.

La 43enne si mostrerà convinta più che mai di ciò che prova per Pago, al tal punto da dichiarare di essere pronta a sposarlo.

Serena ospite a Verissimo per raccontare l’esperienza vissuta al GF Vip

Come di consueto, domani a partire alle ore 16:00 su Canale 5 andrà in onda un nuovo appuntamento con il seguitissimo talk show Verissimo. La conduttrice Silvia Toffanin questa settimana non accoglierà nel suo salotto soltanto le due cantanti Levante ed Elettra Lamborghini, che hanno partecipato alla 70esima edizione del Festival di Sanremo.

Grazie agli spoiler rilasciati da Mediaset infatti è possibile apprendere che oltre all’ospitata di Massimo Ciavarro, che parlerà sia della sua vita e del figlio Paolo, che sembra aver trovato l’amore nella casa del GF Vip, intervisterà anche un ex gieffina di questa edizione. Si tratta della discussa Serena Enardu, che appena eliminata dal reality show avrà la possibilità di raccontare la sua tormentata storia d’amore con Pago rinata davanti alle telecamere.

Nonostante la sua permanenza nella casa di Cinecittà sia durata soltanto tre settimane, l’ex tronista ha lasciato il segno proprio per aver ritrovato l’armonia perduta con il fidanzato, adesso a rischio eliminazione poiché si trova in nomination contro Licia Nunez.

L’intervista dell’influencer sarda, che nel programma prodotto da Endemol Shine Italy ha dimostrato di non avere peli sulla lingua, si preannuncia molto interessante.

Appena uscita dal gioco per aver perso al televoto contro Fabio Testi, infatti la 43enne ha commentato subito alcuni comportamenti dei concorrenti del GF Vip, attraverso il proprio profilo Instagram. Sempre sui social la Enardu ha ringraziato tutti i suoi fan, affermando di essere felice di essere andata al Grande Fratello Vip per riprendersi il suo amore, e di aspettare che esca per poter stare con lui.

La Enardu dichiara di essere pronta a sposare Pago ai microfoni di Silvia Toffanin

Per la prima volta nello show più seguito della rete del Biscione, la Enardu oltre a parlare a lungo del percorso fatto nella casa di Cinecittà, ribadirà ancora una volta di essere convinta dei sentimenti che prova nei confronti di Pago.

L’imprenditrice sarda per iniziare dichiarerà che se in passato ha avuto sempre paura quando lei e il cantante sardo parlavano di matrimonio, poiché lo vedeva soltanto come un contratto, adesso metterebbe subito la firma per poter essere sicura che lui sia soltanto suo. Ai microfoni di Verissimo, l’ex concorrente del GF Vip 4, pronuncerà anche queste seguenti parole riferite al suo fidanzato: “Oggi Pago lo sposerei’. La gemella di Elga nel corso dell’intervista chiarirà il motivo della sua partecipazione al reality condotto da Signorini, affermando che il suo ingresso al GF Vip è stato frainteso, perché c’è un pregiudizio da parte del pubblico che pensa che in quella situazione si ci vada solo per visibilità.

A questo punto Serena farà presente al pubblico di aver varcato la porta rossa soltanto per Pago dopo averlo visto sofferente, sia perché aveva il timore che potesse auto convincersi di non volerla più, e per aver capito che provava gelosia nel vederlo vicino alle concorrenti. L’ex tronista alla domanda della conduttrice se voglia avere un figlio da Pago, risponderà alla seguente maniera: “Il padre di mio figlio mi ha lasciata al primo mese di gravidanza, così il pensiero di avere un altro figlio mi spaventava a morte. Pago lo avrebbe voluto, come lo avrei voluto anch’io, però poi le esperienze ti mettono nelle condizioni di non vivere più veramente ciò che vuoi ma ciò che ti conviene”.

Infine l’ex volto di Uomini e Donne oltre a sottolineare per l’ennesima volta di aver sofferto tanto dopo aver partecipato a Temptation Island Vip, preciserà di non aver mai tradito Pacifico, e di essere sicura anche della sua fedeltà.