Il quattordicesimo appuntamento serale del Reality Show Grande Fratello Vip 4 che occuperà Canale 5 per tutto il mese di aprile 2020, si preannuncia scoppiettante. Valeria Marini e un altro concorrente (non è ancora noto il nome) a sorpresa varcheranno la porta rossa entrando a far parte del cast in modo ufficiale, mentre un’inquilina della casa di Cinecittà farà i conti con un provvedimento disciplinare. SI tratta di Clizia Incorvaia, che rischierà di terminare la sua esperienza televisiva nel programma prodotto da Endemol Shine Italy, poiché in questi giorni ha pronunciato delle frasi inaccettabili.

Per la precisione l'ex moglie di Francesco Sarcina, che sembra aver ritrovato la felicità perduta tra le braccia di Paolo Ciavarro è finita al centro delle polemiche per aver citato il pentito mafioso Tommaso Buscetta durante una discussione con Andrea Denver. Sui social tantissimi utenti dopo aver ascoltato le parole fuori luogo dell’influencer siciliana, ne hanno chiesto addirittura l’espulsione. Intanto la stessa Clizia dopo essere stata richiamata dagli autori della trasmissione, si è resa conto di essersi cacciata in un bel guaio.

La sospensione del televoto settimanale nella 14^ puntata del GF Vip

Tra poche ore sulla rete ammiraglia Mediaset andrà in onda la 14^ puntata del Grande Fratello Vip, che sicuramente non deluderà le aspettative dei fan. Grazie alle anticipazioni esclusive è possibile apprendere che come di consueto verranno trattati diversi argomenti dal conduttore Alfonso Signorini, e non mancheranno di certo momenti di tensione ed emozionanti.

Per iniziare i concorrenti saranno messi al corrente di una novità, ovvero della sospensione del televoto settimanale che vedeva protagonisti i concorrenti Clizia Incorvaia, Antonella Elia, Paola Di Benedetto e Andrea Montovoli. Il direttore del settimanale Chi farà sapere agli inquilini della casa di Cinecittà che il ballottaggio è stato sospeso, poiché l’ex moglie di Francesco Sarcina durante la furiosa lite avuta con Andrea Denver ha indignato il pubblico pronunciando delle frasi poco gradevoli.

Provvedimento disciplinare per Clizia, due nuovi ingressi nella casa di Cinecittà

Dopo l’annullamento delle votazioni di questa settimana reso noto attraverso un comunicato ufficiale, sicuramente avranno luogo le nuove nomination, mentre tutti gli utenti che hanno espresso la propria preferenza tramite sms nella sessione annullata verranno rimborsati. Per quanto riguarda Clizia stando a quanto si legge in un post pubblicato sulla pagina Facebook del Grande Fratello Vip, potrebbe essere squalificata, oppure finire in un televoto flash per far decidere al pubblico da casa se dovrà rimanere ancora in gioco.

Allo stesso tempo l’uscita infelice della Incorvaia ha scatenato anche la reazione dei carabinieri, che hanno invitato la diretta interessata a studiare la storia per rispetto di tutte le vittime di mafia. Nella puntata di questa sera si parlerà ancora una volta di Antonella Elia, che verrà a conoscenza di nuove rivelazioni sul presunto tradimento del fidanzato Pietro Delle Piane. Infine, nel corso della serata Valeria Marini, dopo una breve incursione di venerdì scorso, varcherà di nuovo la porta rossa del GF Vip, ma questa volta sarà a tutti gli effetti una nuova concorrente. A gran sorpresa la soubrette sarda non sarà la sola ad unirsi al resto degli inquilini, poiché farà il suo ingresso anche un altro vip.