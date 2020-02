Antonella Elia è sicuramente uno dei personaggi più controversi di questa quarta edizione del Gf Vip. In particolare, la fidanzata di Pietro Delle Piane si è sfogata con Adriana Volpe dopo la lite furibonda con Valeria Marini. A tal proposito, la donna ha dichiarato di non voler tornare indietro, ma di voler sopravvivere fino alla sua eventuale eliminazione.

Lite tra l'Elia e Valeria Marini al Grande Fratello Vip

Nell'ultima puntata del Grande Fratello Vip, ha fatto il suo ingresso Valeria Marini, la quale ha dimostrato di avere una spiccata antipatia nei confronti di Antonella Elia.

Le due donne, infatti, hanno cominciato a provocarsi fino ad arrivare quasi alle mani.

Ieri, la fidanzata di Pietro Delle Piane, stufa delle continue frecciatine, ha alzato i toni nei confronti dell'ex primadonna del Bagaglino. Antonio Zequila, che era presente al vivace litigio, non è riuscito a separarle, tanto che la Marini ha accusato l'Elia di averla spintonata e provocato un dolore al seno. Per questo motivo, Valeria ha chiesto che la concorrente del Gf Vip venga eliminata dai giochi, dopo che la stessa sorte era capita da Salvo Veneziano e Clizia Incorvaia per alcune frasi inaccettabili.

Antonella Elia si isola dopo la lite al Gf Vip

Poco ore dopo la lite, l'Elia si è isolata dal gruppo, non avendo nessuna intenzione di riallacciare i rapporti con i suoi compagni di avventura. Adriana Volpe, a questo punto, ha tentato di riportare la calma, raccogliendo le confidenze di Antonella. In questo frangente, l'ex volto della Rai ha provato a far ragionare la fidanzata di Pietro Delle Piane, ma davanti a sé a trovare un muro invalicabile.

L'ex soubrette di Mike Bongiorno ha dichiarato che non c'è una soluzione. In particolare, l'inquilina del Gf Vip ha affermato che quando sarà eliminata vivranno una vita meravigliosa, senza di lei, in quanto è sicura che non ci sia una soluzione, visto che sono successe molto cose all'interno della casa di Cinecittà. Un chiaro riferimento, alla lite scoppiata con Valeria Marini e la rivalità con Fernanda Lessa, alle quali non vuole più rivolgere la parola.

Lo sfogo di Antonella con Adriana Volpe

Durante la chiacchierata, Adriana Volpe ha cercato di convincere Antonella ha vivere con più leggerezza all'interno della casa. Peccato, che la donna abbia replicato con queste testuali parole: "E' impossibile trovare armonia qui, qui è tutto troppo una fiction." Inoltre, ha specificato di stare soffrendo per sé stessa e non per la lite avvenuta all'interno del Gf Vip. Infine, l'Elia ha affermato di voler sopravvivere, fino all'uscita dalla porta rossa, in quanto non le importa creare amicizie e rapporti.