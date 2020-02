Dopo quello di Giorgio Manetti, Uomini e donne Magazine ha deciso di raccogliere lo sfogo di un altro famoso ex protagonista: Marco Firpo. La vecchia fiamma di Gemma Galgani ha rilasciato delle interessanti dichiarazioni sul programma e sui ricordi che ha di quel periodo. Il genovese, in particolare, ha ammesso di pensare ogni giorno alla dama con la quale ha fatto coppia per qualche mese, e che di fatto non mai mai veramente dimenticato.

Marco torna a parlare dell'amore per Gemma a Uomini e Donne

Sono passati un paio d'anni dall'ultima apparizione Tv di Marco Firpo: il signore è stato tra i protagonisti assoluti di una recente stagione di Uomini e Donne, salvo poi tornare alla vita di tutti i giorni in seguito ad un serio problema di salute. Chi ha seguito il dating-show con frequenza, ricorderà sicuramente la storia d'amore che il genovese ha vissuto con Gemma Galgani, un rapporto fatto di alti e bassi che ha monopolizzato intere puntate del Trono Over per un lunghissimo periodo.

Il numero della rivista ufficiale della trasmissione che è uscito in queste ore, riporta le dichiarazioni inedite dell'ex cavaliere sull'esperienza che ha vissuto nel parterre, ma a catturare l'attenzione degli appassionati di Gossip sono soprattutto quelle sulla sua chiacchierata ex fidanzata.

Al giornalista che gli ha chiesto cosa ricorda della relazione con la torinese, Marco ha fatto sapere: "Con lei c'è stata una storia vera, e quando è finita per me è stata come una piccola tragedia".

Marco e Giorgio parlano dopo l'esperienza a Uomini e Donne Over

Firpo ha anche aggiunto: "Non ci siamo più sentiti, ma non c'è giorno che io non pensi a Gemma. Ho dei ricordi stupendi che non dimentico". Anche se il loro amore è ormai finito da tempo, Marco porta con sé un bellissimo ricordo di Gemma, tanto che a Uomini e Donne Magazine ha dichiarato: "Io ero innamorato di lei, è una grande donna".

L'intervista di Marco, è opposta rispetto a quella che Giorgio Manetti ha concesso alla rivista di gossip soltanto una settimana fa: l'ex cavaliere del Trono Over, infatti, ha punzecchiato la torinese con parole al veleno che sicuramente non avranno fatto piacere alla diretta interessata.

"Lei è lì da dieci anni dicendo di cercare l'amore, ma la gente non è stupida", ha tuonato il toscano mettendo in dubbio la sincerità dell'ex fidanzata che, a suo parere, oggi è più un personaggio televisivo che una signora realmente alla ricerca dell'anima gemella.

Il ritorno degli ex di Gemma a Uomini e Donne

È da un po' di tempo che gli ex fidanzati famosi di Gemma Galgani sono tornati prepotentemente al centro dell'attenzione dei media: non solo Giorgio Manetti e Marco Firpo hanno catturato l'attenzione dei curiosi con le loro dichiarazioni sulla protagonista del Trono Over.

Le ultime puntate di Uomini e Donne, infatti, sono state dedicate in parte al ritorno in studio di alcune vecchie conoscenze della dama: su espressa richiesta di Tina Cipollari, infatti, un gruppo di ex della torinese si sono ripresentati davanti alle telecamere per rispondere a delle precise domande.

La bionda opinionista ha interpellato questi signori su quello che è successo di intimo tra loro e Gemma durante la frequentazione che hanno avuto, il tutto per dimostrare che la donna racconterebbe delle bugie sui suoi amori.

Tra coloro che hanno accettato l'invito della redazione, c'è anche Remo Proietti, il cavaliere per il quale la Galgani ha perso la testa nel 2013 prima di conoscere Giorgio. I due hanno ballato insieme e, dopo una domanda di Gianni Sperti, si sono detti disposti a riprovarci.

Le anticipazioni che ha fornito "Vicolo delle News" nei giorni scorsi, però, sostengono che il ritorno di fiamma tra Gemma e Remo non c'è mai stato perché lei avrebbe preso subito consapevolezza del fatto che i suoi sentimenti non sono più quelli di una volta.