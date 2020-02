Una nuova doppia puntata di Una vita attende i telespettatori nel pomeriggio di domenica 1° marzo. Su Canale 5, a partire dalle 14:10, i fan vedranno che sarà finalmente giunto il momento del parto di Trini. La Palacios infatti, dopo essere stata sottoposta a taglio cesareo darà alla luce la piccola Milagros. Intanto Ursula, si ricorderà che la sera del delitto di fra Guillermo, un mendicante potrebbe aver visto in faccia l'assassino, mentre Samuel mediterà di lasciare Acacias per sfuggire all'ira di Batan.

Si avvicina il momento del parto per Trini nella puntata di Una Vita del 1° marzo

Nel corso della nuova puntata di Una Vita, Felipe donerà a Celia i biglietti per andare a trovare Tano in Inghilterra. La donna però si rifiuterà di partire in quanto vorrà rimanere accanto a Trini. Intanto il medico informerà i Palacios che Trini dovrà partorire quanto prima con taglio cesareo. In attesa di conoscere gli sviluppi sull'imminente parto della moglie di Ramon, Samuel mediterà invece di lasciare il quartiere per sfuggire dal perfido Batan.

Lo strozzino infatti, sembrerà aver perso la pazienza e rivorrà indietro tutto il denaro prestato a suo tempo all'Alday.

Una Vita spoiler: Telmo vuole scagionare Ursula

Ad Acacias saranno tutti in fermento, non solo per l'imminente nascita del figlio dei Palacios, ma anche per Tito, il quale avrà vinto anche l'ultimo incontro. Ursula intanto, ancora in carcere con l'accusa di aver assassinato fra Guillermo, riceverà la visita di Fabiana e Telmo.

La Dicenta, in questa occasione, comincerà a ricordare qualcosa sulla sera del delitto, in particolare di un mendicante che si aggirava nella piazza della chiesa e che potrebbe aver visto qualcosa. Dopo la vittoria di Tito, a 'La deliciosa' si presenterà un certo Borras, il quale sosterrà di essere il procuratore del pugile.

I Palacios diventano genitori della piccola Milagros nella nuova puntata di Una Vita

Le parole di Borras manderanno nel panico Inigo, il quale sottoporrà il presunto contratto a Felipe, in modo che ne verifichi l'autenticità. Le anticipazioni sul nuovo episodio di Una Vita inoltre, svelano che Trini affronterà finalmente il parto cesareo e darà alla luce una bambina che verrà chiamata Milagros. Telmo invece, rinuncerà definitivamente ai voti sacerdotali e chiederà a Lucia di attendere ancora prima di svelare a tutti il loro amore. Samuel invece, in procinto di lasciare calle Acacias, verrà fermato proprio da Batan, che non perderà occasione per minacciarlo di morte.

Questo e molto altro nel nuovo appuntamento di Una Vita in onda domenica 1° marzo su Canale 5, a partire dalle 14:10.