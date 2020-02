Nella serata di martedì 4 febbraio Barbara Alberti ha rinnovato la sua antipatia verso Patrick Ray Pugliese. La concorrente del Grande Fratello Vip 4 durante una chiacchierata confidenziale con Aristide Malnati ha espresso un giudizio negativo verso il suo coinquilino. Secondo l’intellettuale umbra, il concorrente proveniente dalle precedenti edizioni del reality-show di Canale 5, all’interno della Casa mostra una maschera.L’antipatia di Barbara Alberti nasce dalle nomination della nona puntata.

Il 42enne italo-iraniano ha nominato la 76enne umbra, perché in passato si è scagliata contro Pasquale Laricchia. In confessionale il concorrente del GF ha etichettato la scrittrice come una donna 'violenta'.

La confessione di Barbara Alberti all’archeologo

Barbara Alberti ha mostrato una certa insofferenza per la nomination ricevuta da Patrick. La 76enne è convinta che il suo coinquilino abbia sbagliato metodo di giudizio nei suoi confronti.

In confidenza con Aristide, Barbara Alberti ha detto di Patrick: “Il pubblico lo salva sempre perché è un clown”.

Ma non solo; la 76enne ha rivelato che Patrick ha detto di lei delle cose orribili. L’intellettuale è sicura che l’italo-iraniano reciti un personaggio all’interno della Casa più spiata: “Fa quello che fa ridere al pubblico”. Poi, la gieffina ha lanciato l’affondo: “Lui dentro ha del rancore e della durezza, non ha questo spirito fanciullesco”. Il riferimento delle dichiarazioni della umbra sono rivolti ai soliti gavettoni che fa Pugliese con gli altri concorrenti.

A quel punto l’archeologo ha cercato di tranquillizzare la sua coinquilina. Malnati ha fatto presente che alla chiusura delle nomination, il pubblico in termini di percentuali ha votato più la Alberti che Patrick: “Tu sei arrivata seconda, lui terzo.”

Intanto, va detto che la Alberti è finita nuovamente in nomination. Rischiano di finire fuori dal Grande Fratello Vip 4 Barbara, Adriana Volpe, Michele Cucuzza e Fabio Testi.

Piccolo 'incidente' per Patrick nella Casa del GF

Patrick Ray Pugliese, quando partecipò per la prima volta al GF, dopo aver bevuto troppo champagne ebbe un malore nella suite. Questa volta è cambiata la location, ma Patrick ha rigettato difronte agli occhi increduli di Fernanda Lessa, Paolo Ciavarro e altri suoi coinquilini. Tutto è accaduto a colazione; il gieffino si è 'ingozzato' perché impegnato a ridere. In confessionale Patrick ha rivelato: “Latte e camomilla mi è uscito dal naso”. Non è chiaro se il giovane abbia voluto emulare quanto accaduto anni fa, ma per il momento è l’unico concorrente che sta regalando un po’ di momenti ironici ai telespettatori.