Antonio Zequila è finito nuovamente al centro di una bufera mediatica. Questa volta il concorrente del reality-show di Canale 5 ha espresso un giudizio al vetriolo su Adriana Volpe. Secondo alcuni telespettatori il linguaggio dell'attore partenopeo, sarebbe inappropriato per un contesto come quello del Grande Fratello Vip4.

Non è la prima volta che Antonio Zequila finisce sotto accusa. Il gieffino durante la settima puntata del GF è stato protagonista di uno scontro con Valeria Marini. Quest'ultima, lo ha criticato duramente per via di alcuni commenti negativi sul suo aspetto fisico.

Inoltre Zequila dopo una sfida di burlesque messa in atto dalle ragazze aveva sparato a zero su Paola Di Benedetto, solamente perché la vicentina non aveva mostrato il lato B: "Il mio è un voto di protesta". In ultimo non sono passati inosservati i commenti al vetriolo su Patrick Ray Pugliese.

Adriana Volpe nel mirino di Antonio Zequila

Antonio Zequila ha commesso un nuovo errore all'interno della Casa del Grande Fratello Vip 4: l'attore partenopeo durante uno sfogo con gli altri coinquilini, ha accusato Adriana Volpe di essere una donna di facili costumi.

L'episodio incriminato è avvenuto nella serata di giovedì 30 gennaio. I gieffini avevano lanciato una sfida tra i vecchi concorrenti della Casa ed i tre 'super boys', per stabilire chi fosse l'uomo più romantico e più provocante.

Quando Antonio si è sfidato con Matteo Alessandroni, è uscito sconfitto dal nuovo arrivato. Al termine della sfida Patrick ed i tre ragazzi neo entrati, hanno ironizzato sulla poca sportività dell'attore partenopeo.

A quel punto Antonio ha raggiunti i suoi coinquilini in giardino ed ha fornito la sua opinione: "Carlotta era trattenuta, invece come hai visto, Adriana come ha sentito il ginecologo si è aperta a tutti gli effetti".

La frase sessista pronunciata nei confronti di Adriana Volpe, non è passata inosservata. In particolare su Twitter molti utenti hanno chiesto ad Alfonso Signorini di prendere dei seri provvedimenti contro Antonio Zequila.

A questo punto non resta che attendere la messa in onda dell'ottava puntata del reality-show per capire il conduttore come affronterà l'ennesima tegola.

Zequila a rischio squalifica

Antonio Zequila e Michele Cucuzza sono finiti sotto accusa da parte dei telespettatori. I due concorrenti del GF Vip 4 sono stati accusati di violenza e bullismo nei confronti di Patrick Ray Pugliese. A finire sotto la lente d'ingradimento ancora una volta è proprio Zequila. L'attore partenopeo dopo aver scoperto di essere stato nominato da Patrick, ha pronunciato delle frasi che istigano violenza contro il suo coinquilino.

Per questo motivo su Twitter numerosi telespettatori in queste ore, stanno chiedendo la squalifica di Antonio Zequila. Tra i personaggi che hanno fatto più rumore ci sono Alessia Marcuzzi e Cristina Plevani.