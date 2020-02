Una nuova bufera si sta scatenando in queste ultime ore all'interno della casa del Grande Fratello Vip e che coinvolge il cantante Pago. A sollevare la polemica è stata Vladimir Luxuria la quale, su Twitter, ha attaccato duramente il gieffino per le sue parole omofobe. Come noto, Pago durante una conversazione con Serena, le avrebbe detto di stare lontana da Licia in quanto omosessuale e per giunta pugliese. Parole che hanno scatenato un nuovo polverone, che segue di poche ore quello sollevato subito dopo la scorsa puntata del Reality Show e dove Pacifico Settembre ha inveito contro gli autori del Gf Vip.

GF Vip 4, Luxuria si scaglia contro Pago per le frasi omofobe su Licia

Un nuovo caso mediatico sta scoppiando al Grande Fratello Vip 4 dove, in queste ultime ore, Pago si è lasciato andare a frasi irrispettose nei confronti di Licia Nunez. Durante una conversazione con Serena infatti, il cantante ha detto che 'per una donna è meglio non avvicinarsi ad una lesbica, che per giunta è pugliese'. Frasi che hanno scatenato la reazione veemente di Vladimir Luxuria che, sul suo profilo Twitter non le ha certo mandate a dire al gieffino.

'Nessuna gelosia può giustificare tanto pregiudizio e ignoranza' ha postato la Luxuria, inviperita per quanto ascoltato. Le frasi pronunciate da Pago, potrebbero costargli una sanzione da parte degli autori, anche a seguito di quanto avvenuto subito dopo la diretta di lunedì scorso.

Bufera su Pago dopo le offese agli autori del Gf Vip 4

Come noto infatti, nella decima puntata del Gf Vip 4 di lunedì 10 febbraio, Pago ha ricevuto la visita del fratello Pedro il quale, senza mezzi termini, ha rivelato al cantante che Serena poco prima di entrare nella casa di Cinecittà ha messo dei like al tentatore Alessandro.

Un gesto che non è piaciuto al cantante, il quale ha dato il via ad una accesa discussione con la Enardu, con tanto di parole grosse e sino ad arrivare a rispondere male persino al conduttore. Al termine della diretta poi, Pago si è sfogato pesantemente con gli autori del Gf Vip, indirizzando pesanti offese alla produzione del reality show. Da parte degli autori, al momento, non sono arrivate risposte o commenti in merito, ma le successive frasi su Licia Nunez potrebbero indurre la produzione a prendere seri provvedimenti.

La posizione del gieffino dunque, sembra essere a rischio, così come quella di Serena che, come ricordiamo, questa settimana è in nomination proprio con Licia.

In attesa di scoprire come verrà trattata la vicenda legata agli insulti di Pago si ricorda che il nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip è per venerdì 14 febbraio in prima serata su Canale 5. Sul canale 55 del digitale terrestre invece è possibile seguire l'andamento della casa di Cinecittà 24 ore su 24.