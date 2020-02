Importanti colpi di scena accadranno nelle prossime settimane di programmazione ad Una vita, la TV Soap scritta da Aurora Guerra, campionessa di ascolti delle reti Mediaset. Le trame spagnole annunciano brutte notizie per Flora Barbosa e Tito Lazcano. In particolare, la sorella di Inigo verrà sequestrate dall'usuario Andres mentre il pugile scoprirà di avere un problema al cervello.

Una Vita: Tito arriva ad Acacias 38

Le anticipazioni di Una Vita, incentrate sulle puntate trasmesse nelle prossime settimane su Canale 5, si soffermano su Flora, la quale passerà dei brutti momenti per colpa di suo fratello.

Tutto inizierà con precisione quando ad Acacias 38 giungerà Tito, un pugile che stringerà subito un'amicizia con Inigo. In particolare, quest'ultimo accetterà di fare da promotore agli incontri di boxe di Lazcano. Ma ecco che Salvador giungerà a La Deliciosa, dichiarando di essere lui il manager del pugile. Una dichiarazione che lascerà basito il Barbosa, tanto da rivolgersi a Felipe per un consulto. Durante l'incontro, l'avvocato Alvarez Hermoso consiglierà al fidanzato di Leonor di lasciare Tito nelle mani di Borras, che nel frattempo aveva dichiarato di avere ogni diritto sui suoi incontri di boxe.

Una Vita anticipazioni: Inigo salva Lazcano dalle grinfie di Salvador

Nelle puntate di Una Vita trasmesse a febbraio 2019 in Spagna e prossimamente in Italia, il Barbosa scoprirà che Salvador era solito maltrattare gli atleti che lavoravano per lui. Tutto questo porterà ad un evento tragico nella trama, che coinvolgerà direttamente la povera Flora. In pratica, Inigo si rivolerà ad uno strozzino per avere in prestito 5 mila pesetas, in modo da ricomprare Tito, in quanto si è molto affezionato a lui.

Peccato che l'usuario non disponga della cifra necessaria, tanto da chiedere la complicità del cattivissimo collega Andres. In questo modo, il fidanzato di Leonor riuscirà a strappare Lazcano dalle grinfie di Salvador, se i guai non fossero dietro l'angolo.

Flora viene rapita da Andres, Tito trasportato in ospedale

Nel frattempo, Tito perderà i sensi durante un combattimento di pugilato, tanto da essere trasportato in ospedale.

Qui, i medici rileveranno una massa al cervello, dicendo al pugile di appendere i guantoni al chiodo, se non vuole mettere a repentaglio la sua esistenza. Inigo, a questo punto, non avrà più i soldi a disposizione per ripagare il debito contratto con Andres, visto l'indisposizione dell'atleta. Per questo motivo, l'usuraio si presenterà di continuo a La Deliciosa per chiedere la risoluzione del debito contratto.

Ma ecco arrivare il colpo di scena: l'uomo, stufo di aspettare, sequestrerà Flora per poi mandare una richiesta di riscatto al fratello. Quest'ultimo chiederà subito aiuto a Liberto e Leonor, che però non sapranno come liberare la Barbosa, all'oscuro dei suoi traffici.

Inoltre, lo strozzino si farà sempre più pressante, tanto da chiedere la metà del debito per il giorno successivo. Di conseguenza, l'Hidalgo penserà di prendere i soldi dal patrimonio di Rosina, se il fidanzato non si opponesse.