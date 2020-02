Il Paradiso delle Signore 4 è giunto ad un altro appuntamento ricco di emozioni. Nella puntata di mercoledì, 19 febbraio, sarà protagonista la preoccupazione per i problemi di Bergamini, ma ci sarà anche la nascita di nuovi legami. Clelia, infatti, accetterà di uscire con Ennio insieme a Carletto, mentre tra Rocco e Marina ci sarà un lento riavvicinamento. Irene sarà comunque sempre pronta ad ostacolare sul nascere la relazione tra il magazziniere e la bella Venere.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 4, mercoledì 19 febbraio: il problema di Cosimo preoccupa tutti

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 4 di mercoledì 19 febbraio raccontano che la notizia dello sciopero alla fabbrica di Cosimo si diffonderà anche al grande magazzino. Tutti capiranno che i problemi di Bergamini potrebbero rallentare o addirittura annullare ore di lavoro al Paradiso e l'agitazione sarà palpabile in atelier, perché si temerà per la nuova collezione. Marta avrà le redini dell'attività fino a quando Vittorio sarà fuori Milano e la donna deciderà di sostenere l'iniziativa di Gabriella.

Con il consiglio della stilista, la Guarnieri spererà di poter risolvere la situazione della fabbrica di Bergamini.

Spoiler Il Paradiso delle Signore 4, trama puntata 19 febbraio: Irene bacerà Rocco

Le trame de Il Paradiso delle Signore 4 del 19 febbraio rivelano che, nella puntata di mercoledì, Ennio continuerà a corteggiare Clelia. La capocommessa alla fine deciderà di cedere e acconsentire ad un appuntamento con la nuova conoscenza.

La Calligaris trascorrerà una serata al Cinema con Ennio, accompagnata dal piccolo Carletto. Per lei potrebbe essere l'inizio di una nuova pagina, dopo l'amore tormentato e impossibile con il ragioniere Luciano Cattaneo.

Nel frattempo, Rocco, viste come sono andate le cose con Marina, deciderà di parlare con Orlando Brivio. Il magazziniere chiederà al regista di dare una possibilità anche a Marina e Irene, assegnando una parte nel fotoromanzo anche a loro.

La Cipriani, intanto, assisterà ad un lento avvicinamento tra Rocco e la Venere: osservandoli, capirà che il punto debole del loro legame è la lentezza e deciderà di agire in questo senso. Irene non si arrenderà e per conquistare Rocco penserà a mettere in atto un altro piano, agendo in fretta: la ragazza gli chiederà di vedersi per studiare le scene insieme. Mentre i due staranno provando le parti, Irene bacerà Rocco, sperando di provocare in lui una scintilla in grado di fargli dimenticare Marina, cogliendolo di sorpresa.

Il Paradiso delle Signore 4 va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì su Rai 1, a partire dalle 15:40.

La soap sta registrando ottimi ascolti, superando ad ogni appuntamento il milione e mezzo di telespettatori.