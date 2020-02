La puntata del GF Vip 4, che i telespettatori hanno avuto la possibilità di seguire ieri lunedì 24 febbraio, è stata ricca di tensione. Oltre all’ingresso nella casa di Cinecittà di Valeria Marini e di Sossio Aruta come nuovi concorrenti, ci sono stati ben due abbandoni. Andrea Montovoli ha scelto di terminare questa esperienza televisiva affermando di essere arrivato al limite, invece Clizia Incorvaia ha pagato a caro prezzo per gli episodi che nei giorni scorsi l’hanno vista coinvolta in una discussione con Andrea Denver a causa di una nomination non gradita.

L'influencer, dopo le gravi parole pronunciate contro Denver, facendo riferimento al collaboratore di giustizia Tommaso Buscetta, "Sei un Buscetta, non parlo con i pentiti", ha fatto i conti con un provvedimento disciplinare molto forte, visto che è stata espulsa dal gioco per aver offeso chi combatte contro la mafia. Mentre Paolo Ciavarro ha passato una notte insonne, la madre del gieffino Eleonora Giorgi, prima dell’addio dell’ex moglie di Francesco Sarcina al reality, ha fatto un gesto che non è passato inosservato.

La nota attrice sui social ha specificato che la sua ospitata a Domenica Live, andata in onda il 23 febbraio, è stata registrata la mattina precedente ed ha espresso il proprio sconcerto per le affermazioni di Clizia. A proposito della squalifica di quest’ultima, l’ex moglie di Massimo Ciavarro, ai fan che le hanno consigliato di esprimere la sua vicinanza alla giovane per ciò che le è accaduto, ha replicato: "So che è arrivato il papà".

Riassunto della 14^ puntata del GF Vip: Clizia squalificata dal gioco

La quattordicesima puntata del GF Vip 4, andata in onda sulla rete ammiraglia Mediaset ieri sera, è stata caratterizzata da due uscite, dopo l’annuncio del prolungamento del programma fino ad aprile 2020. Per iniziare Clizia Incorvaia è stata richiamata dal conduttore Alfonso Signorini per le frasi inaccettabili pronunciate nei confronti di Andrea Denver nel corso di una discussione accesa.

L’ex moglie di Francesco Sarcina ha appreso che gli autori del Reality Show avevano preso una drastica decisione per aver rivolto al suo inquilino la seguente frase: “Sei un Buscetta, non parlo con i pentiti”. Tuttavia l’influencer, nonostante in diretta televisiva abbia ammesso più volte di essersi resa conto della gravità delle sue dichiarazioni, lasciandosi andare ad un disperato pianto, non è sfuggita alla squalifica dal programma. L’eliminazione di Clizia, richiesta a gran voce dai fan della trasmissione, ovviamente ha lasciato un grande vuoto in Paolo Ciavarro, che ha cercato di rassicurare la donna che sembra aver fatto breccia nel suo cuore, invitandola a mantenere la calma.

Eleonora Giorgi commenta il ‘caso Buscetta’ sui social

Ciò che è accaduto nella casa di Cinecittà il 24 febbraio è stato commentato da Eleonora Giorgi che, di recente, aveva già avuto modo di esprimere il proprio parere sul rapporto nato tra il figlio Paolo e la Incorvaia, dicendosi dubbiosa sulla loro affinità. L’ex moglie di Massimo Ciavarro, non appena Clizia ha abbandonato la casa più spiata d’Italia, è tornata a farsi viva sui social. La Giorgi, una delle attrici italiane più apprezzate, soprattutto negli anni '80, ha pubblicato una foto del figlio accompagnata dalla semplice didascalia: “Amore mio”, ed ha fatto sapere ai suoi fan che la Incorvaia è stata raggiunta a Roma dal padre.

Sul proprio profilo Twitter, Eleonora ha risposto anche a chi le ha fatto notare che ciò che ha dichiarato nell’intervista rilasciata sul settimanale "Chi" ha scosso Clizia, dicendo che la diretta interessata non è a conoscenza di tutto ciò che lei ha detto, ma soltanto di due frasi scelte dal GF Vip. In questi giorni però la 66enne, sempre sui social, ha fatto capire di essere d’accordo con la squalifica della Incorvaia ancor prima che si verificasse, definendo l’episodio sul caso Buscetta "grave ed increscioso".