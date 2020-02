Teresanna Pugliese è stato sicuramente uno dei volti più amati delle passate edizioni di Uomini e donne. Oggi, l'ex tronista è attualmente una concorrente del Gf Vip, dove ha fatto alcune dichiarazioni sulla redazione del programma di Maria De Filippi. Nel dettaglio, la donna ha detto che la produzione l'ha convinta a tornare, proponendo di corteggiare Francesco Monte per rialzare gli ascolti.

Teresanna parla di Francesco Monte al Grande Fratello Vip

Teresanna Pugliese ha rilasciato delle dichiarazioni che sicuramente avranno delle conseguenze.

L'ex tronista di Uomini e Donne, infatti, è tornata a parlare di Francesco Monte, il suo ex storico nel corso di una chiacchierata con Paola Di Benedetto all'interno del Grande Fratello Vip. Nel dettaglio, la concorrente del reality show ha fatto una rivelazione riguardo alla sua esperienza nel dating show di Maria De Filippi. La donna, infatti, ha raccontato che la redazione di Uomini e Donne l'ha spinta a tornare in studio per corteggiare Francesco Monte per alzare lo share.

Insomma, la Pugliese ha iniziato di già a far parlare di sé, nonostante sia trascorso poco tempo dal suo ingresso nella casa del Gf Vip.

La giovane, infatti, si è confidata con la Di Benedetto dopo aver fatto delle rivelazioni pesanti anche ad Adriana Volpe. In quel frangente, Teresanna aveva raccontato di aver avuto un'infanzia difficile, visto che suo padre aveva più volte fatto del male alla madre, dalla quale aveva avuto ben quattro figli.

Gf Vip: la Pugliese, rivelazione sulla redazione di U&D

La Pugliese ha raccontato la sua esperienza a Uomini e Donne a Paola Di Benedetto, la quale aveva avuto una breve relazione con Francesco Monte durante L'Isola dei Famosi.

La concorrente del Gf Vip era tornata alla corte del tarantino dopo il naufragio della storia con Antonio Passarelli. A tal proposito, la donna ha rivelato che il suo ritorno nello studio del trono classico è stata una trovata televisiva.

Teresanna, infatti, aveva incontrato un addetto alla redazione, quando si era trasferita a Roma, una volta conclusasi l'esperienza come tronista. In quel frangente, uno della produzione le aveva chiesto se stava guardando U&D e lei aveva risposto questa testuali parole: 'Non c'era storia dopo il trascorso che io e lui avevamo avuto insieme'.

Alla fine, la donna era riuscita a riconquistare il tarantino dopo essere scesa dalle scale. Stando alla dichiarazione di Teresanna sarebbe stata la produzione a chiederle di tornare in studio, in quanto i tronisti dell'epoca non stavano riscontrando successo. Una gravissima accusa, che siamo sicuri susciterà la replica di Raffaella Mennoia, già al centro di alcune polemiche la scorsa estate.