Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la TV Soap che intrattiene milioni di telespettatori su Canale 5. Le trame delle puntate trasmesse dall'1 al 6 marzo, rivelano che Fernando Mesia, ormai con le spalle al muro, deciderà di sequestrare Raimundo Ulloa, Irene Campuzano e Maria Castaneda per ultimare il suo folle piano. Dolores, invece, farà delle indagini sul conto di Marina.

Il Segreto, puntate 1-6 marzo: Raimundo e Irene in pericolo

Le anticipazioni de Il Segreto, in onda da domenica 1 a venerdì 6 marzo su Canale 5, rivelano che Severo e Carmelo (Raul Pena) si metteranno d'accordo con Francisca (Maria Bouzas) per eliminare per sempre Fernando, dopo aver scoperto che è il responsabile di tutte le disgrazie accadute a Puente Viejo.

Peccato, che il piano venga origliato da quest'ultimo durante una chiacchierata tra Irene e Raimundo. Il Mesia, a questo punto, deciderà di sequestrare questi ultimi all'interno di un capanno. Fortunatamente, l'intervento della Montenegro eviterà il peggio, tanto che l'Ulloa e la Campuzano riusciranno a salvare la pelle. La follia del figlio di Olmo (Iago Garcia), a questo punto, si riserverà sulla povera Maria, tanto da sequestrarla in un antico monastero.

Maria scappa dal sequestro di Fernando

Nel frattempo, il padre di Emilia sarà molto preoccupato per l'assenza della nipote, tanto da spiare le sue mosse.

A tal proposito, l'uomo scoprirà che la Castaneda è stata nascosta all'interno dell'ex edificio religioso. Qui, Maria (Loreto Mauleon) approfitterà di un momento di distrazione del suo aguzzino per rimettersi in piedi e far esplodere la bomba, nascosta da Fernando (Carlos Serrano) per liberarsi per sempre dei coniugi Ulloa e convincerla a lasciare con lui il borgo iberico. Lola, invece, deciderà di non acquistare un terreno famigliare, che le aveva proposto sua sorella.

Infine, Pablo Armeno si rifarà vivo con Prudencio (Jose Milan), minacciandolo di gravi ritorsioni, in quanto da qui in avanti non sarà più sotto la protezione di Francisca.

Il Segreto, trame settimanali al 6 marzo: il Mesia dichiarato per morto, Dolores indaga su Marina

Gli spoiler settimanali de Il Segreto (1-6 marzo), rivelano che Tiburcio e Hipolito acquisteranno una lavabiancheria per Dolores e Gracia.

A tal proposito, quest'ultima si recherà da Don Berengario per capire cosa c'è dietro l'arrivo di Marina, la madre di Esther nel paesello iberico. La guardia civile, nel frattempo, crederà che il Mesia sia defunto nell'esplosione del vecchio monastero, nonostante il corpo non venga ritrovato. Infine, Maria chiederà scusa alla Montenegro per il suo comportamento, tanto da tornare a vivere alla Villa.