Ieri sera, lunedì 17 febbraio, è andata in onda in prima serata su Canale 5 la dodicesima puntata del Grande Fratello Vip, il reality show di Mediaset condotto dal direttore del settimanale Chi, Alfonso Signorini. Invece, tra gli opinionisti televisivi, sono stati presenti sia la moglie di Mauro Icardi, Wanda Nara, che il cantante Pupo.

Il dodicesimo appuntamento con la casa più spiata d'Italia, ha regalato tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti, tra cui l'ingresso di alcune new entry.

Le tre aspiranti concorrenti che hanno varcato la Porta Rossa della casa di Cinecittà sono: l'ex di Uomini e Donne, Teresanna Pugliese, la fotomodella Asia Valente e l'influencer Sara Soldati. Nel frattempo, la sarda Serena Enardu ha perso al televoto con l'attore Fabio Testi e ha dovuto abbandonare il Gf Vip 4, mentre il cantante Pago e l'attrice Licia Nunez si sfideranno al televoto, durante la puntata di venerdì 21 febbraio.

Lite tra Pago e Serena da un lato e Fernanda dall'altro

Intanto, all'interno del reality show di Mediaset è scoppiata una lite, i cui schieramenti sono stati Pago e Serena da un lato e la brasiliana Fernanda Lessa dall'altro.

Il cantante ha detto cose alla brasiliana, che non sono piaciute al marito della donna, che per questo è entrato in casa e si è confrontato proprio con il sardo. Quest'ultimo ha affermato che la brasiliana si è più volte intromessa nella relazione tra lui e la Enardu. Poi, Pacifico ha così continuato: 'Si è già scusata una volta, e ho accettato le sue scuse. Poi ha ripreso a sputare veleno'.

A quel punto, il marito della donna, Luca Zocchi ha voluto controbattere e ha affermato che stimava Pago, ma dopo aver detto che voleva eliminare Fernanda fisicamente, adesso non lo stima più.

Però poi, è intervenuto Signorini a spiegare, che Pacifico voleva eliminare la Lessa, ma non fisicamente.

Elia contro Pugliese

L'altra lite scoppiata nel reality e finita sotto i riflettori, è quella tra Antonella Elia e Patrick Pugliese. Questo litigo che è iniziato per un motivo molto banale (chi doveva lavare i piatti) ,è degenerato e sono volate parole molto grosse. Poi, la Elia ha accusato Patrick di averla spinta, e spostata di un metro.

Però, la produzione del Gf, ha mostrato un filmato in cui l'ex gieffino è stato scagionato dal presunto spintone alla showgirl. E anche Signorini ha voluto dire la sua, confermando che non c'è stato nessuno spintone. A quel punto Patrick ha affermato di essere stato offeso pesantemente sia da Antonella che da Serena.

Successivamente, la showgirl è scoppiata in un pianto disperato per la contestazione del pubblico, e l'ovazione nei confronti di Patrick. Nel frattempo, Fernanda ha affermato che la donna che tutti considerano fragile, mentre nessuno ascoltava, ha detto: 'Brasiliana pazza, ti spezzo in due'.

Ovviamente, Antonella ha negato tutto, però Fabio Testi ha confermato di aver sentito. Infine, la Elia ha affermato che c'è una crocifissione contro di lei, che è orrenda.