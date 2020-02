Tra poco più di tre ore andrà in onda su Canale 5 la dodicesima puntata del Grande Fratello Vip, che si prospetta ricca di colpi di scena. Tra gli argomenti che saranno toccati ci sarà senz'altro la lite avvenuta tra Patrick Ray Pugliese e Antonella Elia, che ha destabilizzato l'equilibro degli inquilini del Reality Show. A tal proposito, in queste ultime ore, Adriana Volpe ha voluto esprimere tutto il suo appoggio al gieffino, tanto da definire la soubrette un'attaccabrighe.

Patrick e Antonella, la disputa divide la casa del Gf Vip

La lite furiosa tra Patrick Ray Pugliese e Antonella Elia ha generato le reazioni di molti inquilini della casa del Grande Fratello Vip. In particolare, la conduttrice Adriana Volpe ha difeso a spada tratta l'amico, dopo essere stata anche lei protagonista di una discussione con l'ex soubrette di Mike Bongiorno nel corso delle ultime ore. A tal proposito, quest'ultima ha accusato la Volpe di non essere una sua amica, in quanto si è schierata dalla parte del nemico.

Nel frattempo, l'ex inviato di Striscia La Notizia ha raccontato la sua verità all'attrice pugliese Licia Nunez. In questo frangente, Ray Pugliese ha smentito categoricamente di aver dato una spinta alla donna, tanto da accusarla di essere una stratega. Una disputa che ha diviso in fazioni la casa di Cinecittà. Se l'ex tronista di 'Uomini e Donne' Serena Enardu ha preso le difese della Elia, con la quale è nato un bellissimo rapporto d'amicizia, Adriana Volpe e Andrea Montovoli credono nella buonafede del gieffino.

Adriana Volpe difende Ray Pugliese dalle accuse della Elia

Sembra che sia tornata alta la tensione tra la Elia e la Volpe, dopo che quest'ultima si è schierata dalla parte di Ray Pugliese. Nel corso della mattinata di oggi 17 febbraio, l'ex conduttrice di 'Mezzogiorno in famiglia', ha dichiarato che Antonella è una persona attaccabrighe. Peccato che questa volta abbia trovato pane per i suoi denti.

La donna, infatti, ha affermato che l'ex soubrette ha provocato tutti gli inquilini del Gf Vip, tanto da avere le scatole piene delle sue provocazioni. La Volpe ha detto: 'Basta provocazioni'.

Adriana Volpe, a questo punto, ha consigliato a Patrick di camminare a testa alta e di fregarsene. Di qui la reazione dell'uomo, il quale ha affermato di essere nel giusto. Nel frattempo, i social e gli inquilini sono indignati per le accuse false mosse da Antonella nei confronti del concorrente, tanto da presumere che possa rischiare la nomination durante la puntata di stasera 17 febbraio del Grande Fratello Vip, in cui assisteremo all'ingresso di tre nuove concorrenti e all'incontro tra Paolo Ciavarro ed i suoi genitori, Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi.