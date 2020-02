Settimana dopo settimana nella Casa del Grande Fratello Vip 4 sta salendo sempre di più la tensione. Questa volta le protagoniste di un duro scontro sono state Barbara Alberti e Adriana Volpe. Da quando l’ex conduttrice Rai ha nominato Rita Rusic, che ha portato la produttrice ad uscire dal reality-show di Canale 5, si è fatta dei nemici all’interno della casa più spiata d’Italia. La scrittrice umbra ha deciso di portare avanti la battaglia della Rusic contro la Volpe.

Botta e risposta al vetriolo tra Barbara Alberti e Adriana Volpe

Per l’ennesima volta Adriana Volpe è stata accusata da Barbara Alberti di avere architettato un complotto contro Rita Rusic. Di fronte alle accuse sollevate dall’intellettuale umbra, la Volpe è letteralmente sbottata. Adriana ha cercato di far capire alla Alberti che quest’ultima si è solo fidata della parole di Rita Rusic senza sentire entrambe le campane. La 76enne, però, non ne ha voluto sapere ed ha parlato di odio di Adriana nei confronti dell’ex moglie di Vittorio Cecchi Gori.

Tali affermazioni hanno portato la Volpe ad abbandonare il luogo in cui è avvenuta la lite. La stessa gieffina poco dopo in confessionale è stata protagonista di un duro sfogo.

Adriana ancora una volta ha ribadito di non provare alcun odio verso Rita. Al contrario, ha spiegato che questa parola non fa parte della sua vita. Infine, senza troppi giri di parole, riferendosi a quanto accaduto in cucina con la Alberti ha dichiarato: “Se ne faccia una ragione”.

Questa situazione non sta affatto giovando ad Adriana Volpe, poiché questa settimana è finita in nomination assieme a Michele Cucuzza, Fabio Testi e Barbara Alberti.

Adesso l’ultima parola sta ai telespettatori. Sui social network va detto che molti utenti si sono schierati dalla parte dell’ex conduttrice Rai. Secondo alcuni non c’è nulla di male se Adriana ha messo in atto la sua strategia, poiché il Grande Fratello è un gioco in cui vincerà solamente un concorrente.

Licia Nunez mostra dei dubbi su Adriana Volpe

In seguito allo scontro al vetriolo avvenuto tra Adriana Volpe e Barbara Alberti, Licia Nunez ha tirato le sue conclusioni. La concorrente del GF non si è schierata dalla parte di nessuno, ma ha espresso una certa perplessità sul comportamento dell’ex conduttrice Rai: “Con quel tipo di atteggiamento così sfuggente, il dubbio diventa conferma”. Secondo l’attrice, Adriana di fronte a delle personalità più forti di lei spesso si tirerebbe indietro. Con tutta probabilità durante la decima puntata del reality-show, Alfonso Signorini tornerà ad occuparsi della divisione che si è venuta a creare all’interno della casa più spiata d’Italia.