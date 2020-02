Le trame inerenti agli episodi di Un posto al sole, in onda dal 2 al 6 marzo, vedranno il ritorno in scena di Giovanna Landolfi. La commissaria indagherà sul decesso di Sebastiano Rosato. Nel frattempo Alberto riuscirà a manipolare nuovamente Clara, mentre Marina cercherà un confronto con Fabrizio. Infine Serena e Leonardo saranno sempre più vicini e Filippo farà un incontro che lo colpirà molto.

Un posto al sole: Alberto manipola Clara

Le trame di Un posto al sole, degli episodi in onda dal 2 al 6 marzo, rivelano che Alberto Palladini riuscirà nuovamente a manipolare Clara, la quale cambierà idea circa il suo proposito.

Tuttavia ci sarà qualcuno che non avrà la minima fiducia in lui e gli farà un avvertimento minaccioso. Nel frattempo Marina, sempre più convinta che Fabrizio si stia sacrificando in suo favore, deciderà di avere un confronto con lui per cercare di convincerlo a dire la verità. Più tardi Raffaele e gli inquilini del palazzo incontreranno il simpatico capo cantiere che è stato scelto per dare inizio alla ristrutturazione delle cantine, che serviranno per regalare uno spazio a Vittorio e Patrizio. Purtroppo per loro, però, le cose non andranno molto bene sin dal primo giorno.

Un posto al sole, episodi 2-6 marzo: Serena e Leonardo sempre più vicini

Negli episodi Un posto al sole, in onda dal 2 al 6 marzo, Serena e Leonardo saranno sempre più vicini e ciò provocherà altri contrasti tra la Cirillo e suo marito Filippo il quale, nel frattempo, conoscerà una persona che lo colpirà molto sin dal primo istante. Tuttavia, il buonumore suscitato da quell'incontro svanirà presto, a causa di un evento che lo sconvolgerà non poco.

Intanto Nunzia proverà a mettere nuovamente in guardia sua figlia Clara circa l'inaffidabilità di Alberto, ribadendole che gli uomini come lui non cambiano mai. Più tardi, infatti, il Palladini si mostrerà per quel che è facendo un'azione che si ripercuoterà negativamente su Raffaele. Nel frattempo Guido si vedrà costretto a chiedere aiuto a Michele e Tiziano per fare fronte alle difficoltà derivate dalle strane richieste di una coppia di turisti.

Un posto al sole, una nuova indagine per Giovanna

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Niko sarà molto intraprendente e deciderà di acquistare l'auto di Alberto, anche se con ogni probabilità i suoi genitori e la sua futura moglie Susanna non saranno d'accordo. Nel frattempo, Raffaele chiederà a mastro Peppe, il capo cantiere che hanno scelto per i lavori alle cantine, d'ignorare le richieste del Palladini e concentrarsi esclusivamente sulla ristrutturazione. Più tardi Giovanna Landolfi, alla luce dei nuovi elementi emersi, deciderà di fare ulteriori indagini sul decesso di Sebastiano Rosato, per giungere alla verità.

Intanto Niko intraprenderà una vera e propria contrattazione per acquistare l'auto di Alberto, mentre Peppe Capasso non ne potrà più degli abitanti del Palazzo. Poco dopo Serena, una volta realizzato che lei e Filippo sono sempre più distanti a causa di una e-mail inviatole dal marito, verrà assalita dall'angoscia. Nel frattempo Marina non riuscirà a darsi pace a causa della situazione giudiziaria di Fabrizio che si è aggravata ulteriormente. Per sua fortuna potrà contare su Roberto che le è sempre accanto e si mostra molto solidale. Più tardi Niko si avvarrà della complicità di Franco per tenere sulle spine Alberto, circa la trattativa per la compravendita della sua autovettura.

Infine i condomini dovranno correre ai ripari quando l'equilibrio con mastro Beppe si romperà.