Gli spoiler della famosa soap opera Il Segreto riguardano interessanti novità per i fan affezionati. Nelle puntate che andranno in onda da lunedì 24 a venerdì 28 febbraio, Don Berengario, padre Anselmo e Francisca Montenegro cercheranno di salvare Puente Viejo e andranno a parlare con García Morales. Don Anselmo, intanto, avrà parecchi dubbi nei riguardi di Esther e confesserà i suoi timori a Don Berengario. In seguito l'infermiera Dori Vilches sarà sicura di essere stata drogata e farà un gesto impulsivo.

Di seguito i dettagli delle anticipazioni de Il Segreto.

Il Segreto: Anacleto contro Morales

Nelle puntate de Il Segreto che andranno in onda dal 24 al 28 febbraio, Francisca, padre Anselmo e Don Berengario vorranno trovare uno modo per salvare Puente Viejo, così si recheranno dal sottosegretario per farlo ragionare e fargli cambiare idea. In seguito Don Anselmo parlerà con padre Berengario per metterlo in guardia sul conto di Esther. Secondo Anselmo infatti Esther potrebbe non essere la vera figlia del parroco e comincerà a pensare che la vicenda riguardante i debiti sia soltanto una montatura per cercare di estorcergli tutto il suo denaro.

Frattanto Don Berengario non riuscirà ad accettare l'idea che Esther stia mentendo, poiché sarà già molto affezionato alla ragazza, ma avrà alcuni dubbi riguardo la sua età. Più tardi Anacleto deciderà di pubblicare un articolo contro il sottosegretario García Morales, quest'ultimo sarà notevolmente turbato dal gesto dell'uomo e prometterà di vendicarsi quanto prima.

Dori Vilches minaccia Maria

L'infermiera Dori Vilches si renderà conto di essere stata drogata, così legherà Maria al letto e la minaccerà con un bisturi.

In seguito arriverà a Puente Viejo la madre di Esther, così si scoprirà che la donna non è morta come invece la ragazza aveva rivelato in passato a Don Berengario. Poi Esther consiglierà a sua madre di lasciare il paese per evitare che il prete possa incontrarla. Successivamente l'infermiera Vilches sarà fuori di sé e sarà convinta che Maria sia estremamente pericolosa, così tenterà di ucciderla. Nel frattempo Fernando non sarà d'accordo con la sua amante, ma soprattutto avrà paura che possa rovinare il suo diabolico piano, così deciderà di eliminarla per sempre.

In seguito il Mesia farà sparire ogni traccia della donna da Puente Viejo.

Dove guardare in streaming online le puntate de Il Segreto

Nell'attesa che vadano in onda le nuove puntate de Il Segreto è possibile rivedere in streaming online alcune delle puntate già trasmesse in tv, basta registrarsi sul sito dedicato MediasetPlay.it. All'interno della piattaforma si possono trovare anche alcuni video interessanti relativi alle trame e alle anticipazioni della soap opera spagnola.