Sulla rete ammiraglia Mediaset prosegue l’appuntamento con il famoso reality GF Vip, che regala sempre delle forti emozioni ai telespettatori. Nel corso della puntata trasmessa in prima visione assoluta lunedì 10 febbraio 2020, i protagonisti indiscussi ancora una volta sono stati Pago e Serena. Il cantante ha avuto modo di apprendere che la sua famiglia non ha accettato l’arrivo della Enardu nella casa di Cinecittà, come nuova concorrente. Quanto accaduto tra il 48enne e l’influencer sarda è stato commentato da Miriana Trevisan, nella giornata di oggi nella trasmissione Mattino 5.

Nella serata di ieri sera, l’ex tronista ha criticato l’intervento di Pedro Settembre che ha fatto capire di non essere favorevole alla riappacificazione tra lei e suo fratello: l’ex moglie di Pago ha detto la sua sulla vicenda mostrandosi molto dispiaciuta. La showgirl oltre a spendere delle bellissime parole nei confronti dell’ex cognato ha affermato che il ‘like’ che Serena ha messo all’ex tentatore Alessandro Graziani è di cattivo gusto, come le offese che ha rivolto alla famiglia di Pago.

Pago incontra il fratello Pedro nella casa del GF Vip

La decima puntata del GF Vip 4, andata in onda su Canale 5 il 10 febbraio 2020 è stata abbastanza movimentata. Come di consueto ad animare la serata sono stati i due concorrenti Pago e Serena, che si sono ritrovati da poco tra le mura della casa di Cinecittà. Per iniziare, il conduttore Alfonso Signorini ha fatto vedere al pubblico un momento di sconforto dell’influencer sarda avuto in confessionale, in cui la diretta interessata ha ammesso che non si sarebbe aspettata di avere contro la famiglia del fidanzato.

Purtroppo a varcare la porta rossa ci ha pensato proprio il fratello del cantante sardo, che dopo aver rilasciato delle forti dichiarazioni sulle pagine di un noto settimanale ha scelto di esprimere il suo pensiero sulla partecipazione della cognata al reality anche in diretta televisiva.

Pedro Settembre dopo aver abbracciato il fratello l’ha messo in guardia, dicendogli che si sta concentrando troppo sulla coppia da quando è entrata Serena nella casa del GF Vip.

Inoltre Pago è venuto a conoscenza che il 21 gennaio 2020 la sua amata ha messo un ‘like’ al tentatore Alessandro Graziani. Per Pacifico non è stato per niente un momento facile, dopo aver appreso qual è il pensiero dei propri familiari sul suo ritorno di fiamma con l’ex tronista di Uomini e Donne. Pedro nonostante suo fratello abbia ammesso di star benissimo, e di voler continuare a viversi la Enardu sotto i riflettori delle telecamere ha pronunciato queste seguenti parole: “Non è che non ci convince il suo amore, può avere tutti i fini migliori di questo mondo. Però gli ha fatto un male incredibile e non c’è stata mai da parte sua un avvicinarsi a noi.

Mio fratello stava facendo un percorso meraviglioso, lei lo sta vincolando. Sarebbe stato meglio che Serena lo avesse aspettato fuori. Potevano incontrarsi dopo e stare insieme e sposarsi, io sarei più felice di loro”.

GF Vip: Serena accusata per i ‘like’ ad Alessandro Graziani

Ad un certo punto Serena ha raggiunto Pago e Pedro in salotto, ed ha dovuto giustificare gli apprezzamenti fatti sui social al tentatore Alessandro Graziani. L’ex tronista sarda non appena il suo fidanzato ha affermato di non aver gradito per niente il ‘mi piace’ che ha messo su Instagram all’ex volto di Temptation Island Vip, dicendo di reputare fuori luogo il suo gesto ha confermato i ‘like’ con queste seguenti parole: “Alessandro è una persona che conosco, non è mai stato un problema nella nostra relazione”.

Dopo l’uscita di Pedro dalla casa del GF Vip, che ha augurato al fratello di essere felice, c’è stato un lungo silenzio tra Pago e Serena. Per tutta la serata l’artista sardo e l’influencer hanno litigato pesantemente, ma soprattutto a catturare l’attenzione dei fan sono state le urla della 43enne, che durante la discussione ha offeso Pedro. Serena è stata addirittura ripresa da Signorini, che ha fatto notare all’ex tronista sarda di dover rivolgere le dovute scuse a Pacifico. La replica della Enardu al conduttore non si è fatta attendere: “Se devo chiedere scusa lo deciderò io, non di certo tu”.

Miriana Trevisan difende l'ex cognato e attacca la Enardu

Ciò che è accaduto tra i due gieffini Pago e Serena al GF Vip ieri sera è stato commentato nella giornata di oggi 11 febbraio a Mattino 5, da Miriana Trevisan. Inizialmente la nota showgirl ha spiegato al pubblico il motivo per cui non ha varcato di nuovo la porta rossa, della casa più famosa d’Italia. L’ex volto di Non è la Rai ha sottolineato che in realtà sapeva da giorni che Pacifico avrebbe dovuto incontrare il fratello Pedro, e di non essere stata contattata dal programma per prendere parte alla puntata di ieri sera. A questo punto Miriana ha espresso la sua contrarietà per le parole utilizzate dalla Enardu, nei confronti dei familiari del suo ex marito.

La Trevisan ci ha tenuto a prendere le difese del fratello di Pago, precisando che si tratta di una persona molto delicata. Il ‘like’ messo da Serena ad Alessandro Graziani, l’ex tentatore di Temptation Island Vip pochi giorni prima di partecipare al reality, considerato di cattivo gusto da Miriana, non è piaciuto nemmeno alla stessa Federica Panicucci. Per concludere la showgirl, dopo aver precisato che non vorrebbe che suo figlio assistesse a qualsiasi attacco della Enardu verso la famiglia di Pago per proteggerlo ha aggiunto che aveva consigliato al suo ex marito di seguire il suo cuore, poiché non immaginava che l’ex tronista sarebbe stata così poco carina nei confronti dei parenti del suo ex marito.