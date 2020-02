Giovanni Conversano è tornato a puntare il dito contro Serena Enardu: l'ex tronista di Uomini e Donne non ha potuto fare a meno di commentare quanto avvenuto all’interno del Grande Fratello Vip 4. Per chi non avesse seguito la decima puntata del reality-show di Canale 5, Pago ha ricevuto la visita del fratello, che lo ha messo al corrente di cosa pensa la sua famiglia sul ritorno di fiamma con la 44enne cagliaritana. Ma non solo: Pedro ha rivelato a Pacifico Settembre che Serena prima di entrare nella Casa ha messo dei like su Instagram ad alcune foto di Alessandro Graziani (il suo ex tentatore a Temptation Island).

Serena Enardu nel mirino di Giovanni Conversano

Il duro scontro avvenuto al Grande Fratello Vip 4 tra Pago e Serena Enardu non è passato inosservato agli occhi di Giovanni Conversano. L’ex fidanzato della 44enne cagliaritana ha ribadito che il tradimento all’interno di una storia d’amore è una cosa che rimane indelebile. L’imprenditore pugliese poi ha proseguito con le sue frecciatine, precisando che nella vita bisogna sempre seguire le "tre R": rispetto per te stesso, rispetto per gli altri è responsabilità per le proprie azioni.

Proprio quest’ultimo punto per molti utenti è una chiara frecciatina alla sua ex compagna.

Prima di concludere il suo intervento, Giovanni Conversano ha espresso in giudizio piuttosto negativo sul comportamento di Serena Enardu: "La famiglia non si tocca. Ovviamente per chi ha un'idea di cosa sia la famiglia". Secondo Conversano, la Enardu ha sbagliato ad attaccare i parenti del suo attuale compagno.

Ricordiamo che non è la prima volta che l’ex protagonista di Uomini e Donne si scaglia contro la sua ex: in più occasioni Giovanni ha mostrato di avere ancora il dente avvelenato contro Serena Enardu e la sorella gemella Elga.

Miriana Trevisan difende il fratello di Pago

Questa mattina a Mattino 5 Federica Panicucci si è tornata ad occupare di quanto accaduto nella decima puntata del Grande Fratello Vip 4.

Tra il parterre di ospiti in collegamento c’era anche Miriana Trevisan, che in qualità di ex moglie di Pacifico Settembre si è sentita in dovere di difendere il fratello del gieffino: "Per essere intervenuto c’è qualcosa che non vediamo". Secondo la Trevisan gli attacchi di Serena Enardu alla famiglia di Pago sono di cattivo gusto, così come sono stati fuori luogo i like ad Alessandro Graziani.

Nella serata di ieri Miriana sarebbe dovuta entrare nella Casa di Cinecittà per avere un confronto proprio con la Enardu. All’ultimo però l’ex ragazza di 'Non è la Rai' ha rifiutato l’incontro. A Mattino 5 l’ex moglie di Pacifico Settembre ha spiegato che non vuole interferire nelle vicende amorose di Pago.