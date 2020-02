Due tra i concorrenti più chiacchierati del Grande Fratello Vip continuano a catturare l’attenzione del pubblico: si tratta di Pago e Serena che, in questi giorni, si sono resi protagonisti di un momento romantico che non è di certo sfuggito ai riflettori delle telecamere. Per iniziare la coppia si è lasciata andare a delle riflessioni relative ad un futuro insieme. La 43enne, però, ha fatto fatica a nascondere il suo imbarazzo non appena il cantante sardo, seppur ironicamente, si è sbilanciato chiedendole di voler sapere qual fosse il suo pensiero su un probabile matrimonio.

La risposta di Serena ha fatto rimanere i fan del reality senza parole, poiché ha affermato di non essere mai stata propensa all’idea di sposarsi.

GF Vip: Pago chiede alla Enardu cosa ne pensa di un probabile matrimonio

La quarta edizione del GF Vip riesce ad appassionare sempre di più milioni di telespettatori. Di recente nella casa di Cinecittà un concorrente ha fatto una dichiarazione del tutto inaspettata alla sua fidanzata, che ha avuto modo di ritrovare proprio grazie alla sua partecipazione al Reality Show condotto da Alfonso Signorini.

Mentre gli altri concorrenti scherzavano in cucina, Pago è rimasto in disparte con Serena e, dopo aver parlato di ciò che accadrà fuori una volta terminata l’avventura all’interno del programma, il cantante ha aperto il suo cuore. L’artista sardo ha detto alla Enardu queste seguenti parole: “Non voglio che si accendano delle micce da piccole cose, dobbiamo fare progetti per star bene, quello che ci può far star meglio lo facciamo”.

Ad un certo punto Pacifico ha spiazzato l’ex tronista con cui ha avuto una relazione di circa sette anni, dicendole in modo ironico: “Devi essere molto sicura. Anche il matrimonio ti piacerebbe?”. L’influencer sarda, ancora nel mirino del web perché non risulta credibile, ha replicato alla domanda di Pago in un modo non affatto positivo. Serena ha fatto capire chiaramente di non essere pronta per fare il grande passo, affermando: “Lo sai che io non sono per il matrimonio, sono per te”.

Ebbene sì la Enardu, pur avendo fatto di tutto per riconquistare il suo ex dopo la rottura avvenuta a Temptation Island Vip, al momento non sembra intenzionata a convolare a nozze. Sempre nel corso della lunga chiacchierata sul divano Pago, parecchio turbato per ciò che potrebbe succedere una volta che finirà questa esperienza televisiva, ha messo in guardia la Enardu. Il 48enne, sapendo di poter ritrovarsi a fare i conti con degli attacchi mediatici, ha detto alla fidanzata che quando usciranno dal reality dovranno essere bravi a non scontrarsi. Questa volta Serena è apparsa abbastanza tranquilla, facendo presente al proprio compagno che per lei non conta il parere della gente.

Serena criticata dal fratello e dall’ex moglie di Pacifico

Inoltre a far rimanere sconvolti i fan della nota trasmissione Mediaset è stata l’intervista rilasciata dall’influncer alla rivista di 'Uomini e Donne', uscita quando ha varcato la porta rossa del GF Vip. La Enardu sul noto magazine, pur avendo sottolineato di non credere nel matrimonio, disse che sarebbe stata disposta a sposare subito Pago pur di non perderlo. Nel frattempo il riavvicinamento tra quest'ultimo e l’ex tronista non è stato accolto per niente bene dai parenti del cantante. Il fratello e l’ex moglie dell’artista sardo hanno espresso le loro perplessità sull’ingresso della Enardu nella casa più spiata d’Italia sulle pagine del settimanale 'Spy'.

Miriana Trevisan ha rivelato che suo figlio ha smesso di seguire il padre in televisione dopo l’entrata di Serena al GF Vip. Il fratello di Pago, Pedro Settembre, invece ha reso nota la sua disapprovazione riguardo al ritorno di fiamma tra Pacifico e l’ex tronista, affermando: “Da quando la Enardu è entrata nel programma in famiglia abbiamo perso tranquillità, perché Pago ve lo assicuro io che sono sangue del suo sangue sta perdendo se stesso”.