In anteprima mondiale hanno debuttato in prima serata, lunedì 11 febbraio, i primi due episodi della seconda stagione della fiction L'amica geniale, tratta dalla quadrilogia dell'omonima serie di libri di Elena Ferrante. Le due protagoniste Elena Greco (Margherita Mazzucco) e Lila (Gaia Girace) sono in due fasi molto diverse della loro vita: la prima ha iniziato il liceo e prosegue brillantemente gli studi, la seconda, invece, si ritrova in un matrimonio tormentato con un marito violento, Stefano (Giovanni Amura).

Il riassunto dei primi due episodi

Nei primi due episodi andati in onda lunedì 11 febbraio abbiamo ritrovato le due protagoniste: Elena, detta Lenù, ha deciso di continuare gli studi e di frequentare il liceo, dove cerca di portare avanti la sua passione per la lettura e la scrittura; è proprio in questo luogo, infatti, che la giovane stringe un'amicizia intellettuale con Nino Sarratore (Francesco Serpico), ragazzo del quale è infatuata da tempo.

Lila affronta, invece, il viaggio di nozze, in cui scopre lati del marito, Stefano Carracci, che le erano rimasti nascosti: quest'ultimo si dimostra infatti violento e aggressivo nei suoi confronti; lei, sin da subito, decide di dimostrarsi tutt'altro che succube del marito.

Contemporaneamente, Antonio (Christian Giroso) avanza la proposta di un futuro matrimonio a Lenù, ma quest'ultimo riceve la notizia di dover trascorrere un periodo lontano da Napoli per il servizio militare di leva obbligatoria. Elena, quindi, in compagnia di Lila chiede aiuto ai fratelli Solara, Marcello (Elvis Esposito) e Michele (Alessio Gallo). Purtroppo, però, Antonio non gradisce il favore e decide di interrompere la relazione con Lenù.

Le anticipazioni degli episodi 3 e 4

Nel nuovo negozio in centro in Piazza dei Martiri viene esposta la foto di Lila in abito da sposa, nonostante quest'ultima sia contrariata della cosa. Stefano, suo marito, apre una nuova salumeria e Lila inizia a lavorare così nel rione, utilizzando la sua astuzia negli affari. Crescono le divergenze e i dissapori tra i fratelli Solara e Stefano Carracci.

Un altro matrimonio viene celebrato nel rione: quello tra il fratello maggiore di Lila, Rino (Gennaro de Stefano) e Pinuccia Carracci (Federica Sollazzo) sorella di Stefano; i due devono sposarsi in fretta poiché la ragazza è incinta.

Successivamente, Lila e sua cognata decidono di passare un periodo di villeggiatura ad Ischia; ad accompagnare le ragazze viene invitata anche Elena, che decide di accettare perché è a conoscenza del fatto che anche Nino Sarratore sarà nello stesso periodo sull'isola, con un suo amico. Sarà l'inizio di una vacanza che segnerà per sempre le loro vite. I due nuovi episodi dell'Amica Geniale - Storia del Nuovo Cognome andranno in onda lunedì 17 febbraio alle 21:25 su Rai Uno.