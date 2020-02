A poche ore dalla dodicesima puntata del Grande Fratello Vip, Patrick Ray Pugliese ha voluto dire la sua sulla lite furibonda avvenuta con Antonella Elia nei giorni scorsi all'interno della casa di Cinecittà. In particolare, il concorrente della quarta edizione del GF Vip ha smentito di aver spinto la donna durante un confronto con l'attrice Licia Nunez durante la giornata di oggi all'interno del Reality Show.

Lite furiosa tra Patrick e Antonella al Grande Fratello Vip

Nervi tesi a poche ore dall'inizio della 12^ puntata del Grande Fratello Vip tra due amatissimi concorrenti del reality show.

Nel dettaglio, Patrick Ray Pugliese ed Antonella Elia si sono resi protagonisti di una furiosa lite nei giorni scorsi, che sta avendo molti strascichi anche sul web. Gli utenti, infatti, stanno dimostrando di non sopportare più l'ex soubrette di Mike Bongiorno, che continua a punzecchiare tutti gli inquilini per portare a galla il loro punto debole e quindi, metterli in cattiva luce davanti al pubblico.

A tal proposito, l'ex inviato di Striscia La Notizia è quasi cascato nella sua trappola. In particolare, quest'ultimo si sarebbe rifiutato di lavare tutti i piatti, dicendo che di solito ognuno lava il suo.

Ma ecco, che la donna ha cominciato ad attaccare l'uomo, intenzionato a lavare la sua tazzina del caffè a lavabo. In questa occasione, l'Elia lo ha addirittura accusato di essere un violento, tanto da avergli dato una spinta. Peccato, che i filmati abbiano smentito l'increscioso accaduto, successo davanti agli occhi di Antonio Zequila con lei a lavabo.

Ray Pugliese smentisce di aver spinto l'Elia a Licia Nunez

La lite tra Ray Pugliese e l'Elia non è passata inosservata agli occhi di tutti gli inquilini del GF Vip. In particolare, l'attrice Licia Nunez ha pregato Patrick di raccontarle cos'è accaduto realmente con la sua compagna di letto. L'ex inviato di Striscia La Notizia, a questo punto, ha smentito di aver spinto Antonella, accusandola di essere una persona machiavellica.

A tal proposito, il gieffino ha detto che la fidanzata di Pietro Delle Piane piange lacrime di coccodrillo, sebbene 'è un drago che morde da tutte le parti'. Infine, ha sentenziato di non voler più avere niente a che fare con l'ex soubrette, in quanto ha scoperto la sua strategia. Antonella, invece, non cambia versione sulla lite, tanto da pretendere che il concorrente venga squalificato per atti di bullismo.

Nel frattempo, i social si sono schierati dalla parte di Ray Pugliese, tanto da chiedere a grande voce, che l'argomento venga toccato durante la nuova puntata del Grande Fratello Vip, in programma stasera 17 febbraio su Canale 5.