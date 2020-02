Nuova bufera intorno ad uno degli inquilini di questa quarta edizione del Grande Fratello Vip, che tornerà in onda lunedì 17 febbraio 2020 su Canale 5. Antonio Zequila, detto Er Mutanda, è stato accusato di molestie da Andrada Marina durante un'intervista concessa al settimanale "Nuovo". La modella, infatti, ha fatto pesanti rivelazioni sul seduttore, in riferimento ad episodio accaduto alcuni anni fa.

Andrada, pesanti accuse contro Antonio

Antonio Zequila è senz'altro uno dei protagonisti assoluti di questa quarta scoppiettante edizione del Grande Fratello Vip.

L'uomo, infatti, ha sempre respinto l'etichetta di playboy, definendosi piuttosto un amatore. Inoltre, ha affermato di avere un profondo rispetto nei confronti del genere femminile. Peccato che questa definizione non trovi d'accordo la modella Andrada Marina. A tal proposito, la donna ha rilasciato un'intervista esclusiva a "Nuovo", dove ha riferito alcuni dettagli del tutto diversi, che saranno destinati a fare scalpore.

Nel dettaglio, Andrada ha dichiarato che Zequila non è un galantuomo, tanto da essere molto infastidita quando lo vede atteggiarsi da seduttore nei confronti delle donne, presenti all'interno del Reality Show condotto da Alfonso Signorini.

Un risentimento, covato nei confronti di Er Mutanda, dovuto ad un episodio particolare vissuto in prima persona.

Zequila del Grande Fratello Vip accusato di molestie

Zequila è attualmente al centro della bufera dopo essere stato accusato di molestie dalla modella Andrada. A tal proposito, la ragazza ha confessato di aver conosciuto Er Mutanda ad Otranto nel 2015, in occasione del concorso di bellezza di Miss Made in Italy.

In quella occasione, Antonio avrebbe messo gli occhi addosso su Marina durante un'esibizione di danza del ventre. Dopodiché, l'inquilino del Gf Vip l'avrebbe avvicinata, per poi invitarla a recarsi nella sua camera da letto per parlare di presunti progetti di lavoro.

Marina a 'Nuovo': "Mi invitò in albergo..."

Inoltre nell'intervista a "Nuovo", la modella ha confessato di aver ingenuamente accettato l'invito di Antonio Zequila non credendo nel suo doppio fine.

Durante l'incontro incriminato, il seduttore avrebbe detto di conoscere molto bene Mara Venier, a qual tempo la giurata popolare di "Tu si que vales". A tal proposito, l'uomo le avrebbe assicurato la partecipazione al programma di Canale 5, per poi cominciare a farle moltissimi complimenti. Inoltre, il protagonista del Grande Fratello Vip l'avrebbe addirittura baciata. Un gesto che aveva lasciato pietrificata Marina, la quale 'si è sentita molestata'. A quel punto, vista la sua reazione, Zequila avrebbe cercato di tranquillizzarla, facendola sedere sul letto. Qui, l'ha assicurata che non sarebbe successo niente.

Peccato che Er Mutanda avesse cercato di baciarla nuovamente. Andrada, a questo punto, è scappata dalla stanza dell'albergo senza attendere la reazione del latin lover. Un presunto caso di molestie nei confronti delle donne che sicuramente sarà toccato da Alfonso Signorini di lunedì 17 febbraio sulle reti Mediaset.