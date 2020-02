Nuovo spazio dedicato alle notizie sul Grande Fratello Vip, il Reality Show condotto da Alfonso Signorini, con la partecipazione di Wanda Nara e Pupo. Gli spoiler della 12^ puntata del Gf Vip, in programma il 17 febbraio su Canale 5, rivelano che Paolo Ciavarro riceverà la sorpresa dai suoi genitori, gli attori Massimo Ciavarro e Eleonora Giorgi. Inoltre, si scoprirà il nome dell'eliminato della settimana tra Serena Enardu e Fabio Testi, mentre gli inquilini assisteranno all'ingresso di tre aspiranti concorrenti.

Paolo Ciavarro incontra i genitori

Le anticipazioni del Grande Fratello Vip, riguardanti la dodicesima puntata in onda lunedì 17 febbraio in prima serata su Canale 5, rivelano che ci sarà una sorpresa per Paolo Ciavarro. Il giovane ha dimostrato di sentire la mancanza dei suoi genitori, tanto che gli autori hanno deciso di fargli una gradita sorpresa. Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro, infatti, entreranno nel corso del nuovo appuntamento per incontrare il figlio, alle prese con una storia d'amore, appena cominciata, sotto gli occhi indiscreti delle telecamere di Cinecittà.

In questo frangente, i due noti attori protagonisti di numerose commedie negli anni '80 potrebbero mettere in guardia Paolo o dare la loro benedizione alla nuova conoscenza con Clizia Incorvaia, l'ex moglie di Francesco Sarcina, frontman de Le Vibrazioni. Sicuramente, i due vorranno dire qualcosa al loro amato figlio che da un mese circa è rinchiuso nella casa di Cinecittà.

Arrivano tre nuove donne nella casa del Grande Fratello

Nel corso della nuova puntata del Gf Vip, inoltre, entreranno in casa tre donne, sebbene non si sappia ancora niente sulla loro identità. A tal proposito, il portale '361 Magazine' ha rivelato che Patrizia Rossetti potrebbe essere una nuova concorrente del reality show. La presentatrice non è nuova ad esperienze del genere, visto che nel 2018 aveva partecipato con successo a 'Pechino Express - Avventura in Africa' insieme a Maria Teresa Ruta.

Relativamente agli altri due nomi, il sito Bitchyf ipotizza che possano avere il volto di un'ex Miss Italia, Arianna David (già naufraga all'Isola dei Famosi) e di Sara Tommasi.

Serena Enardu e Fabio Testi a rischio eliminazione

Ma ci sarà ovviamente spazio per il televoto della settimana che questa volta vede scontrarsi l'attore Fabio Testi e Serena Enardu, attualmente nell'occhio del ciclone per alcune pesanti affermazioni, rivolte presumibilmente al cognato Pedro Settembre. Chi sarà il concorrente che dovrà lasciare la casa del Grande Fratello Vip? Non ci resta che attendere ancora poche ore per assistere alla 12^ puntata del reality show.