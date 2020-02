Serena Enardu torna a far parlare di sé dopo essere uscita due settimane fa dalla casa del Grande Fratello Vip. In particolare, la donna ha voluto prendere le parti di Antonella Elia, definendola "la più vera", mentre ha messo in dubbio l'autenticità degli altri concorrenti. Pensiero condiviso anche dal cantante Pago, il quale ha affermato che nessuno deve toccare la sua "Antonellina".

Tensioni all'interno della Casa del Gf Vip

Animi tesi all'interno della casa del Gf Vip. Nelle ultime settimane, infatti, si sono verificate alcune liti al limite dell'incredibile, che hanno portato gli inquilini della Casa di Cinecittà a scontrarsi in modo violento davanti alle telecamere.

Tra le discussioni più accese c'è stata, senz'altro, quella tra Antonella Elia e Patrick Ray Pugliese. In questo frangente l'ex valletta di Mike Bongiorno aveva accusato Patrick di averla spintonata. Poi è stato il turno di Clizia Incorvaia e Andrea Denver, che hanno dato vita a un bruttissimo litigio a bordo piscina, che ha avuto come conseguenza la squalifica dell'influencer.

Grande Fratello Vip: Serena Enardu difende Antonella Elia su Instagram

Anche l'ingresso di Valeria Marini ha movimentato parecchio gli animi dei concorrenti del Grande Fratello Vip.

L'ex prima donna del Bagaglino, infatti, ha dimostrato di avere una vera antipatia nei confronti dell'Elia. Non sono mancate provocazioni da entrambe le parti, che le hanno portato ad avere uno scontro quasi fisico. In questo frangente, la Marini ha accusato Antonella di averle dato uno spintone, tanto da averle provocato un dolore al seno. Se quasi tutti i componenti del cast del Reality Show hanno criticato aspramente il gesto della concorrente, Serena Enardu ha voluto difendere l'amica tramite alcune storie sul suo profilo Instagram.

L'Enardu e Pago sull'Elia: 'È la più normale'

La fidanzata di Pago ha difeso i frequenti scatti d'ira dell'Elia, tanto da definirla "la più normale" tra i concorrenti del Gf Vip. Poi Serena ha lanciato una frecciatina velenosa nei confronti di questi ultimi, accusandoli di essere ipocriti. Infatti, trovano sempre un modo per fare la pace, impossibile da attuare nella vita di tutti i giorni.

Secondo l'Enardu molti dei personaggi hanno un comportamento forzato all'interno della Casa, visto che litigano e fanno pace molto velocemente.

Pensiero che è stato appoggiato anche da Pago, il quale aveva instaurato un bellissimo rapporto con Antonella nel corso delle ultime settimane di permanenza nel reality show. Il cantante sardo, infatti, ha dichiarato queste testuali parole: "Non toccatemi Antonellina!". Nel frattempo, i fans del Grande Fratello Vip chiedono a grande voce che la produzione prenda seri provvedimenti nei confronti dell'Elia.