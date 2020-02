Un posto al sole nei prossimi episodi vedrà tra i protagonisti assoluti Alberto Palladini ed i coniugi Sartori. Le anticipazioni relative alle puntate di Upas in onda dal 9 al 13 marzo, rivelano che il primo riceverà un'inaspettata chiamata per un colloquio di lavoro, ma poi scoprirà che a mettersi con lui è stato il boss Tregara. I secondi, invece, prenderanno finalmente una decisione riguardo alla loro situazione matrimoniale e propenderanno per la separazione. Intanto, Guido si intromette nel lavoro di Vittorio e finirà per litigare con lui, mentre Marina proverà ad aiutare Fabrizio in ogni modo.

Infine, Filippo assumerà Cristiana come skipper.

Upas, Marina prova ad aiutare Fabrizio

Le trame Upas dal 9 al 13 marzo rivelano che Filippo deciderà di assumere Cristiana come nuovo skipper del progetto di chartering. Nel frattempo, Serena prenderà una decisione sofferta e che con ogni probabilità cambierà per sempre il rapporto col marito. Poco dopo, Michele e Vittorio si recheranno al pastificio Rosato per fare delle domande agli operai, i quali non gradiranno affatto l'insistenza dei due giornalisti.

Intanto Marina, convinta che Fabrizio sia innocente, sarà decisa ad aiutarlo, mentre Arianna si preparerà a partire per il Madagascar per incontrare il bambino che adotterà con Andrea, ma proprio poco prima della partenza riceverà una visita del tutto inaspettata.

Upas, trame 9-13 marzo: Serena e Filippo hanno un confronto decisivo

Le trame degli episodi di Upas in onda dal 9 al 13 marzo dicono che Marina, grazie al supporto emotivo di Roberto, troverà la forza per cercare di aiutare Fabrizio, il quale è tormentato dai suoi fantasmi interiori.

Nel frattempo Guido e Michele sono contentissimi per la svolta matura di Vittorio, mentre Niko si ritroverà a mediare tra Serena e Filippo. I coniugi Sartori, infatti, dopo aver riflettuto a lungo sulla loro situazione matrimoniale, avranno un confronto decisivo per capire se c'è ancora margine per un futuro insieme. Filippo non prenderà molto bene la decisione della moglie e così scoppieranno ancora più forti le tensioni tra di loro mentre Leonardo sarà sempre più presente nella vita della Cirillo.

Poco dopo, Fabrizio darà l'impressione di essersi rassegnato a rimanere in prigione, nonostante Marina faccia di tutto per fargli capire che non lo lascerà solo. Intanto Guido, sempre più euforico ed orgoglioso per essere il papà di un futuro giornalista, si intrometterà nel lavoro del figlio e compirà un passo falso.

Upas: Alberto viene convocato dal boss Tregara

Nei prossimi episodi di Upas, vedremo Alberto Palladini ricevere improvvisamente un'inaspettata chiamata per un colloquio di lavoro. Tuttavia, l'improvvisa telefonata nasconderà un'insidia non da poco ed un'amara verità. A convocarlo per il presunto lavoro è stato il boss Tregara che lo metterà a dura prova.

Intanto, Leonardo che si è ormai insinuato pienamente nelle vita di Serena, le consiglierà di non farsi condizionare dalle parole che le ha rivolto Filippo e che sono state molto dure. Poco dopo, Vittorio, cambierà idea riguardo al giornalismo d'inchiesta a causa di una brutta esperienza vissuta con Michele. Il giovane, inoltre, vorrà diventare davvero indipendente andando a vivere il prima possibile nel seminterrato ristrutturato. Intanto, Filippo ancora sconvolto per la richiesta di separazione di Serena, le darà un ultimatum. Poco dopo, il giovane incontrerà Cristina, la ragazza che ha assunto come skipper mentre Serena chiamerà Leonardo.

Infine, Guido cercherà in tutti i modi di scusarsi con Vittorio per essersi comportato nella maniera sbagliata.