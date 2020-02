Nuova polemica al Grande Fratello VIP. Dopo che nelle scorse settimane hanno tenuto banco le varie dichiarazioni di Salvo Veneziano, di Antonio Zequila e di Clizia Incorvaia, ora a finire nell'occhio della polemica è Asia Valente. La ragazza, influencer, è entrata poche settimane fa all'interno della casa ma già ha dato il modo di far parlare di sé. Dopo aver raccontato ai coinquilini del caso Morgan e Bugo (andando contro il regolamento), ora è nuovamente bersaglio delle critiche web dopo che ha definito Sossio Arutta un "down" in tono dispregiativo.

Asia Valente ha usato la parola down come se fosse una offesa

Il tutto è avvenuto quando Asia Valente, Sara e altre ragazze erano all'interno della camera da letto per parlare. All'improvviso ha fatto irruzione nella stanza Sossio Arutta, che ha spaventato le coinquiline. Tutte si sono limitate a reagire con delle urla, mentre Asia si è invece rivolta a Sossio esclamando "Ma sei un down". La parola è stata chiaramente utilizzata in tono dispregiativo, come se fosse una offesa. Nonostante questo però, nessuno dei presenti (l'ex calciatore compreso) è intervenuto per far notare alla ragazza la frase spiacevole pronunciata.

Ma se nella casa del reality è passato tutto inosservato, ciò non è avvenuto all'interno delle case degli spettatori: molti utenti hanno infatti scritto su Twitter e sul web contro la ragazza, chiedendo alla produzione dei provvedimenti.

Molti utenti chiedono la squalifica di Asia

Dopo ciò che ha detto, sono molti gli utenti che chiedono la squalifica di Asia. "Avevo appena espresso un apprezzamento per Asia ma ecco che poi offende le persone con la sindrome di down.

Quanta ignoranza", ha scritto un utente su Twitter. Altri ancora poi chiedono la squalifica, come l'utente Andrea: "Se Asia ha veramente pronunciato quelle parole contro Sossio, allora merita davvero la squalifica. Non si possono fare due pesi e due misure". C'è chi poi, commentando le parole di Asia, chiede alla produzione lumi sui concorrenti ingaggiati per questa edizione (facendo probabilmente riferimento alle altre polemiche avvenute le scorse settimane): "GF ma che gente avete preso?

Che schifo! Mia cugina ha la sindrome di down ma è più sensibile e intelligente di Asia. Mi sento offesa, ciò che ha detto merita assolutamente una punizione". Ancora non si sa se verranno presi provvedimenti o meno, anche se è probabile che durante la prossima puntata serale (prevista per lunedì 2 marzo) si parlerà di questo argomento. Asia Valente è inoltre anche in nomination insieme a Teresanna Pugliese, a Sara e a Fabio Testi. Tuttavia è una nomination che non prevede alcuna eliminazione.