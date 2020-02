Mercoledì 13 febbraio è stata registrata una nuova puntata di Uomini e donne dedicata al trono classico. Il nuovo appuntamento settimanale si è aperto con un ospite inaspettato. In studio è arrivato Alfonso Signorini, conduttore del Grande Fratello Vip. Il motivo di questa incursione nella trasmissione di Maria De Filippi tiene banco da settimane sui principali siti e settimanali di Gossip. Stiamo parlando della complicata storia d'amore tra Serena Enardu e Pago. Nel corso della puntata di lunedì, tra i due c'è stata l'ennesima discussione.

La causa vede ancora una volta coinvolto il tentatore Alessandro. La Enardu prima del suo ingresso nella casa del Gf ha messo un like ad un suo scatto postato su Instagram. Pago non ha affatto gradito questo gesto e così è iniziata l'ennesima discussione. Alfonso Signorini ha deciso di vederci chiaro una volta per tutte e scoprire se c'è stato davvero qualcosa tra Serena e il tentatore dopo l'esperienza a Temptation Island. Per questo ha voluto un faccia a faccia proprio con il ragazzo andando direttamente a Uomini e Donne.

In questo momento infatti Alessandro sta corteggiando la nuova tronista Giovanna Abate. Signorini gli ha posto delle domande ben precise. Ecco come è andato l'incontro tra i due.

Alfonso Signorini chiede ad Alessandro se c'è stato qualcosa con Serena

Alfonso Signorini a sorpresa è stato ospite nello studio di Uomini e Donne per parlare con l'ex tentatore di Serena Enardu, Alessandro. Signorini gli ha chiesto se ci fosse stato qualcosa tra lui e la Enardu.

Il corteggiatore ha risposto che questa domanda sarebbe più giusto farla a lei. Poi però ha aggiunto, che lui comunque dopo la partecipazione a Temptation Island era predisposto ad intraprendere una conoscenza più approfondita ma le cose non sono andate. Ha poi anche detto, che ora vorrebbe viversi il percorso a Uomini e Donne senza tirare più fuori l'argomento. A questo punto è intervenuta Tina Cipollari.

Ecco cosa ha detto l'opinionista.

Tina Cipollari: 'Dopo Temptation Island avrebbero trascorso un weekend insieme'

Tina Cipollari è intervenuta sulla vicenda che riguarda Serena, e il presunto tradimento con l'ex Tentatore Alessandro. La Cipollari ha detto che alcune sue amiche le hanno riferito di averli visti a Cagliari. Ha poi aggiunto che i due avrebbero trascorso un weekend insieme a settembre. Quindi non è vero che dopo Temptation Island non si sono più visti e che non si sono mai incontrati lontano dalle telecamere. Alessandro risponde di non aver mai negato questa cosa. Quando però Lorenzo ha insinuato che potrebbe esserci stato qualcosa di più con Serena, lui è rimasto muto.