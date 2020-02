Nei prossimi episodi di 'Un posto al sole', Leonardo si mostrerà sempre più interessato a Serena e, grazie a una serie di fortunati eventi, riuscirà ad avvicinarsi sempre di più alla donna, il tutto, naturalmente, a discapito di Filippo. Nel frattempo, Marina Giordano si troverà a dover affrontare una situazione molto delicata, anche se potrà contare sull'aiuto di Roberto Ferri e di Fabrizio Rosato. Sull'altro versante, Clara, delusa dal comportamento di Alberto, deciderà di interrompere la sua gravidanza, mentre Andrea e Arianna decideranno di volare in Madagascar per conoscere il bambino che dovranno adottare.

Infine ci sarà spazio anche per alcune storyline più leggere, con Patrizio che si convincerà che un noto critico gastronomico lo sta osservando e con Niko e Guido che si prepareranno ad allestire la nuova location di Palazzo Palladini, la cantina. Di seguito le anticipazioni approfondite di tutte le puntate di 'Un posto al sole', che andranno in onda nella settimana da lunedì 24 a venerdì 28 febbraio alle 20:45 su Rai 3.

Lunedì 24 febbraio: in viaggio per l'Africa

Nei prossimi episodi di 'Un posto al sole', Andrea (Davide Devenuto) e Arianna (Samanta Piccinetti) si appresteranno a partire per il Madagascar per incontrare il bambino che dovranno adottare: tuttavia, prima di farlo, dovranno trovare qualcuno che dia una mano al caffè Vulcano, durante la loro prolungata assenza.

Nel frattempo, la situazione di Marina (Nina Soldano) sarà sempre più delicata e si faranno molte congetture in merito al reale coinvolgimento della donna su quanto accaduto: tuttavia la Giordano potrà contare sul pieno appoggio da parte di Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli).

Martedì 25 febbraio: Marina in difficoltà

Nella seconda puntata settimanale di 'Un posto al sole', Alberto (Maurizio Aiello) approfitterà del pessimo momento di Marina per cercare in tutti i modi di screditare la donna.

Fabrizio (Giorgio Borghetti), per difendere la Giordano, affronterà Alberto e prenderà una decisione del tutto inaspettata. Leonardo (Erik Tonelli) si avvicinerà sempre più a Serena (Miriam Candurro) e, di contro, Filippo (Michelangelo Tommaso) si allontanerà sempre più da sua moglie. Infine Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) non prenderà affatto bene uno scherzo di Carnevale.

Mercoledì 26 febbraio: Leonardo è innamorato

In questo episodio di 'Un posto al sole', Patrizio si auto convincerà del fatto che un famoso critico culinario lo stia osservando per recensire il Vulcano: così metterà in riga tutti i suoi collaboratori, per fare la migliore figura possibile. Nel frattempo, Filippo e Serena saranno sempre più ai ferri corti e Leonardo, follemente innamorato della Cirillo, approfitterà di tale situazione per incunearsi tra i due e provare a sedurre la donna.

Giovedì 27 febbraio: Clara vuole abortire

Marina non sarà in grado di comprendere a pieno la situazione in cui è invischiata, nel frattempo Roberto riuscirà ad intuire quale sia il reale motivo che ha portato la donna a lasciare Fabrizio, in un modo così brusco.

Clara, disperata a causa della reazione di Alberto, prenderà una decisione molto sofferta e si appresterà ad interrompere la sua gravidanza. Serena e Leonardo saranno sempre più vicini e la donna dovrà rompere gli indugi e fare la sua scelta, ascoltando il suo cuore.

Venerdì 28 febbraio: preparativi per la cantina

Nell'episodio di 'Un posto al sole' che chiuderà la settimana, Niko (Luca Turco) si troverà costretto, suo malgrado, ad aiutare Guido (Germano Bellavia) a sistemare la cantina, tuttavia una lieta notizia darà una svolta alla sua giornata. Nel frattempo, Marina dovrà decidere come comportarsi con Fabrizio e scegliere tra ragione e sentimenti.

Mentre Alberto sarà alle prese con alcuni problemi finanziari, Clara, scossa e disperata, si recherà in ospedale pronta a procedere col suo intento.