Non ci sarebbe nessuna crisi in corso tra Andrea Iannone e Giulia De Lellis: questo almeno è quello che sostiene il numero della rivista "Chi" uscito oggi, mercoledì 19 febbraio. Se l'influencer e il pilota non si fanno vedere più insieme sui social network da quasi due mesi, è perché lui intende tutelare la sua immagine finché non verrà scagionato dall'accusa di doping.

Giulia De Lellis distante dal fidanzato sul web

Sono un po' di giorni che i curiosi si domandano come mai Giulia De Lellis abbia smesso di condividere momenti del suo privato sui social network.

Dopo aver abituato i suoi oltre 4,5 milioni di followers con foto e video delle sue frenetiche giornate, ultimamente l'influencer sembra aver cambiato rotta, limitandosi a pubblicare tante Stories riguardanti il suo lavoro e quasi nessuna sulla sua chiacchierata storia d'amore.

Il fatto che la romana abbia preso le distanze dal compagno Andrea Iannone sul web, ha portato molti a ipotizzare che tra i due ci fosse una crisi in corso: neppure in occasione di San Valentino, infatti, i due si sono scambiati dolci dediche su Instagram.

A fare chiarezza su questa situazione, però, è stato il numero di "Chi" che è uscito oggi 19 febbraio: la rivista di Gossip, infatti, sostiene di sapere perché la coppia non condivide più nulla con i fan da qualche tempo a questa parte.

Il gossip di 'Chi' sulla vita privata di Giulia De Lellis

Stando a quanto si legge sul nuovo numero del settimanale "Chi", la relazione tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone (iniziata l'estate scorsa dopo un lungo corteggiamento), procederebbe a gonfie vele anche lontano dai riflettori.

"Nell'attesa di capire quale sarà il suo futuro, Andrea Iannone, indagato per doping, ha imposto uno stop social alla fidanzata Giulia De Lellis che non pubblicherà più stories d'amore con lui con la stessa frequenza con cui lo faceva prima del caos", questa è la notizia che ha dato la rivista scandalistica nelle ultime ore su una delle coppie più chiacchierate del gossip nostrano.

Pare, infatti, che durante il processo che è stato fatto al motociclista, siano state utilizzate delle foto di Instagram per dimostrare il suo cambiamento fisico, per questo lui vorrebbe evitare ulteriori guai apparendo spesso e volentieri sul seguitissimo profilo della compagna influencer (oltre 4,5 milioni di followers soltanto su IG).

Giulia De Lellis e le 'coincidenze' su Andrea Damante

Prima che "Chi" facesse un po' di chiarezza sulle ragioni del gelo che sarebbe calato sui social tra Giulia e Iannone, i siti di gossip non parlavano d'altro che dell'ipotetica crisi della coppia in questione e del presunto riavvicinamento di lei al suo ex più famoso.

Nei giorni scorsi, infatti, la bella 24enne ha fatto parlare di sé per un incontro che ha avuto con Andrea Damante in un negozio di scarpe di Milano. Stando a quello che sostengono i bene informati, i due ex si sarebbero incrociati casualmente nello store di un caro amico di lui e l'imbarazzo non sarebbe affatto mancato.

La De Lellis inoltre, di recente, ha deciso di affidarsi a un personal trainer per rimanere in forma: a far discutere, però, è stata la scelta della ragazza d'iscriversi nella stessa palestra dove il dj si allena tutti i giorni da quando si è trasferito in Lombardia.

A fronte di tutte queste coincidenze, però, c'è da dire che Giulia risulta ancora felicemente fidanzata con il pilota di Moto GP (anche se non si fanno più vedere insieme su Instagram pare per motivi legati all'accusa di doping fatta a lui), mentre l'ex tronista di Uomini e donne fa coppia da qualche mese con Claudia Coppola, una giovane estranea al mondo dello spettacolo con la quale sta condividendo tutto.